La Semana Santa de Sagunt y Canet, de cerca

La Semana Santa ha llegado este año marcada por la pandemia. Sin embargo, los creyentes de Sagunt y Canet d' En Berenguer van a poder seguir de cerca diversos actos litúrgicos gracias a las retransmisiones en directo que ya empezó a hacer el pasado fin de semana JM Photoemotion, una empresa con sede en Canet.

Además de pasar imágenes de otras ediciones de cada día de la Semana Santa en Sagunt, mañana la empresa retransmitirá la misa de Jueves Santo prevista en la iglesia de Santa María de Sagunt, como ya hizo con la del Domingo de Ramos, e idéntica dinámica seguirá hasta el domingo. "La idea se me ocurrió a mí, pero ha sido posible gracias a la colaboración obtenida tanto de las parroquias como de la Cofradía de La Sang y los alcaldes de Sagunt y Canet, Darío Moreno y Pere Antoni Chordà", explicaba desde JM Photoemotion el fotógrafo Jorge Miguel Jaime. Y es que, para salvar las medidas impuestas por el confinamiento, grabar y emitir cada acto requiere de una autorización especial, además de cumplir unas medidas de seguridad.

En unas retransmisiones que se pueden seguir desde su cuenta de Facebook y Youtube, el viernes, a las 12 horas, será el turno de los Santos Oficios desde Santa María y, a las 19 horas, desde la iglesia de Canet.

El sábado,a las 20,10 horas llegará el turno de la Vigilia Pascual desde Canet, mientras que el domingo se podrá seguir la misa de Pascua, a las 12 horas, desde Sagunt.

Como explicaba Jorge Miguel, "desde las cofradías del Puerto contactaron con el alcalde de Sagunt a ver si podíamos hacer una retransmisión de la misa de Pascua también desde allí y, aunque intentamos coordinar los horarios para que nos diera tiempo a montar y desmontar, finalmente, no ha sido posible. Y eso que el párroco de Santa María accedió sin problemas a cambiar su hora para darnos más margen ", decía Jorge Miguel lamentando que no haya habido acuerdo, pero satisfecho de la iniciativa. "En canet, al salir de la misa que retransmitimos el sábado pasado, la gente me iba aplaudiendo. La del Domingo de Ramos ya ha obtenido más de 3.000 rproducciones y 200 personas se conectaron en directo", decía recalcando que la iniciativa "es altruista" y que el alcalde de Canet, Pere Antoni, también le está ayudando en la realización durante las retransmisiones