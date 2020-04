L'hora dels pobles amb trellat

Som la primera línia institucional. Els ajuntaments. Som les primeres persones que gestionem necessitats bàsiques i essencials de veïns i veïnes. Els alcaldes i alcaldesses hem mirat als ulls a la vulnerabilitat humana que aquest maleït virus ens ha portat. Som i serem la primera porta que es toque quan molta gent busque una ajuda que mitigue els danys d'esta pandèmia.

Els ajuntaments assumim amb lleialtat el nostre paper fonamental en l'estructura institucional. Però en aquests dies de confinament, lluita i espera hem de dotar a la ciutadania sobretot de serenitat, responsabilitat i seguretat. Hem d'aportar trellat a aquest ambient d'incomoditat i preocupació. Busquem més solucions que titulars i més coordinació que enfrontament.

La nostra única competició és col·laborar en l'àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones dels nostres pobles. Que no és poc. Fugim d'iniciatives que no estiguen basades en les indicacions oficials. Si cadascú comencem a fer la guerra pel nostre compte, la perdrem. Hem aconseguit fer front al virus, i ho hem fet seguint les instruccions establertes per les autoritats sanitàries. No abandonem aquest camí. Els pobles i ciutats hem de saber jugar el nostre paper de concienciació, d'ajuda i d'acompanyament a les mesures estatals i autonòmiques, però no podem entrar en una competició d'idees peregrines en tal de tindre ressó mediàtic. Eixa no és la nostra funció.

La fi d'aquesta crisi sanitària no la durà qui tinga més mascaretes, ni qui aconseguisca més likes en una publicació. Les mascaretes no són ni seran mai una vacuna universal. S'han d'utilitzar segons van indicant les autoritats. Ben utilitzades i per qui cal utilizar-les. En breu hi haurà abastiment molt millor que el que hi ha ara, car i escàs. No caiguem en mostres demagògiques de populisme. La instrucció continua siguent confinament, i això vol dir reduir les nostres eixides de casa al màxim.

Des dels nostres municipis estem fent un esforç gegant en tal de previndre més exposicions i amb això un rebrot del virus. No fallem al nostre deure. Per això mateix, ara més que mai, hem de confiar en les institucions. Els Ajuntaments estem compromesos amb la salut de la nostra ciutadania, i anirem prenent les mesures necessàries conforme vaja evolucionant la situació, però sense improvisacions.

No intentem ser més que el veí anunciant ocurrències, mobilitzant a la policia per a funcions impròpies d'un cos de seguretat o reclamant presses quan es requerix calma.

Totes les generacions han aspirat a refer el món, però nosaltres ara tal vegada estiguem destinats des dels nostres pobles a impedir que el món es desfaça. Sens dubte un gran repte. Impost, sobrevingut, imprevist. Tinguem altura de mires al que hem de gestionar. No s'acabarà el món, però possiblement sí un món que vam conéixer i viure. Els municipis estem capacitats per a assumir les nostres competències institucionals, exigint recursos per a arribar on ningú arriba, però fent-ho amb coordinació, cooperació, units i solidaris.

Gràcies per la confiança.

Signen: Maite Pérez, alcaldessa d'Albalat dels Tarongers; Carlos Herrera, alcalde d'Alfara de la Baronia; Juan Emilio Lostado, alcalde d'Algar de Palància; Ernest Buralla, alcalde d'Algímia d'Alfara; Carlos Gil, alcalde de Benavites; Toni Sanfrancisco, alcalde de Benifairó de les Valls; Pere Antoni, alcalde de Canet d'En Berenguer; Rafa Mateu, alcalde d'Estivella; Toni Gaspar, alcalde de Faura; Salva Costa, alcalde de Gilet; Pere Peiró, alcalde de Petrés; Néstor Albert, alcalde de Quart de les Valls; Pere Campos, alcalde de Quartell; Dario Moreno, alcalde de Sagunt; Paco Garriga, alcalde de Segart i Amparo Bolós, alcaldessa de Torres Torres