Un mensaje de fuerza

Amigos, amigas, familia, vecinos:

Hoy os escribimos, después de un mes de confinamiento en nuestras casas, para, primero que todo, desear con todas nuestras fuerzas que todos os encontréis bien. Esperamos y deseamos que la salud os esté acompañando en estos momentos de incertidumbre y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo.

Hemos pasado las Fallas confinados con la esperanza de que para Pascua todo habría pasado. Sin embargo, y como esto no ha sido así, debemos mantener la llama de la esperanza de que mañana así lo conseguiremos. Ahora es momento de seguir arrimando el hombro, continuar con lo que estamos haciendo para conseguir el objetivo común de vencer al Coronavirus. El esfuerzo de no salir de nuestras casas, el esfuerzo de no ver a nuestros seres queridos, de salir el mínimo número posible de veces a comprar, tendrá su recompensa. Por eso no hay que decaer y seguir siendo fuertes y valientes.

Nosotros, desde Iniciativa Porteña, seguimos trabajando desde nuestras casas. Las videollamadas han pasado a ser nuestro gran aliado en esta crisis: tanto las reuniones propias de nuestra tarea en el Ayuntamiento como nuestros encuentros internos los estamos llevando a cabo a distancia, como no podía ser de otra manera. En el último mes hemos continuado con nuestra labor: le hemos ofrecido al alcalde todo nuestro apoyo para frenar esta crisis y recuperarnos lo antes y lo mejor posible; no obstante, también hemos sido críticos con otras medidas, como la ridícula bajada de 1€ al año en el recibo del agua, que podría haber sido mucho mayor, o la denuncia tras el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la ilegalidad del pago de más de 200.000€ al Music Port Fest.

En definitiva: os deseamos de corazón mucho ánimo, mucha fuerza, mucha alegría y mucha salud.

Un fuerte abrazo.