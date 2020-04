Inexplicable aumento de trabajadores en Benifairó durante el mes de marzo

En plena crisis laboral por el coronavirus, las estadísticas conocidas ayer sobre las afiliaciones a la Seguridad Social en El Camp de Morvedre confirmaron los primeros efectos de la situación con un descenso del 5,3 %, un retroceso encabezado por Sagunt con sus casi 900 trabajadores menos.

Sin embargo y aunque algunos municipios han estabilizado su número de empleados e incluso algunos los han incrementado ligeramente, como Quart de les Valls o Alfara de la Baronia, la principal excepción se registra en Benifairó de les Valls, donde el aumento roza el 8 %. Aunque una explicación podría encontrarse en nuevas contrataciones para la campaña de la naranja, el alcalde del municipio de Les Valls, Toni Sanfrancisco, reconoce que no encuentra motivo para esta subida. «Entendería -admite- que no hubieran bajado por los fijos discontinuos, pero no encuentro explicación al incremento».