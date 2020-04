Responsabilidad y política

Nos necesitamos para salir de la mejor forma posible de esta terrible situación que nos ha llegado sobrevenida. Vivimos tiempos difíciles, lo sabemos, de gran dureza y preocupación. Sería absurdo no verlo, e imposible no sentirlo así. Por eso es necesario sacar fuerzas de donde no las tenemos y seguir adelante, persistir hasta que lleguemos al control y eliminación de este virus.

Llegará el momento de llorar en unidad. Ahora solo podemos respetarles y acompañar a quienes sufren, desde nuestro corazón. Con toda nuestra solidaridad.

Estos son tiempos de trabajar, de colocarnos en disposición de aportar y de colaborar para apoyarnos mutuamente, y salir de esta situación tan complicada de la mejor forma posible. España ha cambiado, ya nada será igual. En apenas unas semanas se nos ha puesto a prueba y hemos decidido no dejarnos caer, hemos elegido adaptarnos y superarnos.

Siento gran orgullo por nuestra comarca, la unidad de las alcaldías, independientemente de su signo político, para superar esta situación. Es un espejo que refleja todo el esfuerzo que desde todos los ámbitos se está realizando. Esta crisis sanitaria nos está mostrando la gran capacidad que tenemos las personas, y la inmensa generosidad de la que somos capaces.

Me resulta totalmente incomprensible el empeño que ponen algunos en querer hacer llegar una descripción apocalíptica de nuestra realidad. Me niego a no querer ver todo el empeño y sacrificio que se está haciendo desde todos los rincones de nuestro país, la inmensa mayoría de la ciudadanía y las administraciones públicas. No comprendo, y casi ni respeto, a quienes pretenden que así lo veamos. Quienes se aferran a la vieja forma de hacer política, quienes se obstinan en llevarnos a un pasado reciente que ya no existe, viven en otra realidad. Mantener el ansia de hacer política destructiva, ya no encuentra eco.

Estamos creando un nuevo futuro, y en está en nuestras manos decidir cómo queremos que sea.

La mezquindad de la falsa política disfrazada de ideología involucionista no tiene cabida en un país que no se rinde y que mantiene un constante espíritu de lucha y mejora. Se están llevando a sí mismos hacia un callejón sin salida y están dañando nuestra unidad como país.

Por favor, Responsabilidad.