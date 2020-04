Les dones estem ací

En aquests dies tant incerts com convulsos, on ens adonem de com són d'importants els serveis públics i el nivell d'entrega i humanitat que tenen les nostres professionals de la sanitat pública, constatem al mateix temps com queda oblidada una part de la societat no menys important i massa sovint maltractada pel sistema capitalista: les dones que es dediquen a la llar i a les cures. Aquestes són un dels motors més importants de l'engranatge, molt sovint menyspreat i poc o gens valorat i sempre mal retribuït.

Estem comprovant com algunes companyes s'han vist obligades a quedar-se confinades als seus llocs de treball, amb una persona malalta, sense cap classe de protecció, i sense retribució per estar les 24 hores donant-li atenció. És per tot això, que hem de repensar el sector de Serveis Socials. És una assignatura pendent i per això hem de crear les estructures que protegeixen aquest sector més vulnerable, eradicant la precarietat i respectant els seus drets laborals.

Des d'Esquerra Republicana del País Valencià hem insistit en la necessitat de regularitzar amb caràcter d'urgència i permanent a les persones migrades que es dediquen a les cures o a la sanitat, perquè aquesta crisi cal omplir-la amb personal de cures i sanitari i no de militars.

Més enllà d'això, vull fer menció i reconéixer totes les dones que en aquesta dura conjuntura s'esforcen per tirar endavant. Per totes les dones que fan la seua feina des de casa; per les autònomes que lluiten per salvar les seues empreses sense saber si rebran ajudes i, si és així, quan; per la meua amiga de la infantesa Sònia, que dedica la seua vida a ajudar els més vulnerables a una residència sense material de prevenció ni per a elles ni per als residents; per la companya Rebeca, que es juga la vida per salvar la dels altres en un hospital; i, com no, per les companyes dels magatzems de taronja, que cada dia ens alcem ben d'hora, fent jornades maratonianes de 10 i 12 hores perquè la cadena alimentària no pare.

Aquest és el meu modest però sincer aplaudiment, va per totes elles, per nosaltres! On estan les dones? Les dones estem ací.