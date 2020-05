La condena por prevaricación deja sin acta de concejal al exalcalde de Canet

La condena por «prevaricación administrativa» le ha costado el acta de concejal al exalcalde de Canet d'En Berenguer, Leandro Benito. La Junta Electoral Central considera «incompatible» el cargo de edil con la sentencia emitida a finales de febrero por el Juzgado de lo Penal número 6 de València, pese a que todavía no es firme, y ha remitido esta semana al consistorio la credencial de la siguiente candidata en la última lista electoral del PP, Mª José Sánchez.

La normativa que ha aplicado en este caso el órgano superior de la administración electoral son los artículos 6.2 y 6.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en los que se considera «inelegibles los condenados, aunque no sea por sentencia firme, por delitos contra la administración pública o instituciones del estado». En el 6.4 se añade que «las causas de inelegibilidad son también de incompatibilidad» , por lo que le despoja de su credencial.

La respuesta de la junta electoral se produce después de que el consistorio le remitiera la sentencia condenatoria y el acta del pleno en el que se recogía cuando el consistorio dio cuenta del fallo a todos los concejales de la corporación. Este dictamen judicial acusaba al exmandatario de colocar «a dedo» a su prima como trabajadora del ayuntamiento, en un procedimiento administrativo «irregular».

Benito anunciaba a Levante-EMV que ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados, quienes solicitarán «una medida cautelar» a la junta electoral, con base en el «principio de prudencia, ya que todavía no hay una sentencia firme». A este respecto, Benito, que fue alcalde entre 2011 y 2019, recuerda que, si el fallo es absolutorio, la situación «no podría revertirse, por lo que podría haber una vulneración de los derechos fundamentales». Por eso, solicita «que se preserven» éstos y se evite una situación de «indefensión».

Respecto a la justificación emitida por la junta, el popular recuerda que «no estamos en proceso electoral, yo no soy elegible, estoy elegido ya por los ciudadanos, por lo que no ha lugar lo de ser inelegible». Por último, el exalcalde tilda la situación de «kafkiana. No he podido recurrir la sentencia, porque todo está paralizado por el estado de alarma y, sin embargo, sí que está activa para estos temas, algo que no se entiende».