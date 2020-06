Novedoso tratamiento en Sagunt contra las plagas del alcantarillado

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt ha iniciado un nuevo tratamiento insecticida contra plagas en el alcantarillado que consiste en rociar la pintura bajo las trapas del alcantarillado en barrios próximos al mar.

Se trata de una tecnología de microencapsulación denominada Inesfly, de la catedrática de Química, Pilar Mateo que con muy poca cantidad se puede controlar de una forma racional todo el ciclo biológico de una cucaracha. Al contrario que los insecticidas, según Mateo, «tiene un poder de no generar resistencia y no es nocivo ya que la microcápsula está envuelta en carbonato cálcico, que es con lo que nos lavamos los dientes, y pigmento y es de mucha persistencia para no tener que utilizar continuamente insecticidas porque contaminan las aguas a través de las alcantarillas». El efecto que produce este producto en los insectos, según ha explicado la catedrática, es que impide su reproducción.

Para conocer de cerca los trabajos, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Sanidad, Javier Timón; la valenciana creadora de la patente del nuevo producto, Pilar Mateo, y miembros de la empresa Lokímica, encargada por el ayuntamiento del tratamiento contra plagas, se han desplazado al núcleo que se está tratando actualmente.

Esta tecnología, que se comenzó a trabajar en Bolivia en 1996 para tratar una enfermedad que transmiten las chinches, a día de hoy ya tiene 7 familias de patentes en 150 países, la está utilizando la Organización Mundial de la Salud en Bangladesh o Nepal y, según la propietaria de la patente, «viene a salvar un problema que nos afecta a todos».

El concejal de Sanidad y Consumo, Javier Timón, ha agradecido la presencia de Pilar Mateo en la ciudad, quien les ha explicado en qué consiste este tratamiento, así como el nivel de eficacia que tiene. Además, el concejal ha recordado que este tratamiento puede tener, en algunas ocasiones, un efecto desalojo. «Es importante que la ciudadanía sea consciente de ello porque ya hemos recibido avisos en zonas que se han tratado y, por ello, es necesario saber que los ejemplares que puedan salir fuera del alcantarillado debido a este efecto desalojo mueren a los pocos minutos y no se alojan en ningún otro sitio», ha explicado Timón. Por este motivo, el edil ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía ya que se está utilizando el producto más efectivo que hay en el mercado en estos momentos para esta plaga.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que también ha estado presente, ha declarado que desde el Ayuntamiento de Sagunto «seguimos luchando contra las plagas de la ciudad y, en este caso, lo hacemos con innovación tecnológica y también apoyando la innovación valenciana, ya que estamos hablando de una patente creada en la Comunidad Valenciana y que es especialmente efectiva contra las cucarachas». El primer edil ha manifestado que por parte del Equipo de Gobierno «era importante avanzar en la lucha contra las plagas pero hacerlo de una forma estratégica y a largo plazo, ya que estos tratamientos vamos a llevarlos a cabo en diferentes puntos de la ciudad y esperamos que nos ayuden no sólo durante esta temporada de verano sino ya a largo plazo a tener controladas las plagas para el beneficio de toda la ciudadanía».

Los tratamientos se realizan por zonas y en oleada

Según explican desde el departamento de Sanidad y Consumo, los tratamientos, que se llevan a cabo a la vez por dos grupos divididos en dos zonas distintas, son en oleada hasta cubrir la totalidad del municipio, siguiendo un calendario que ha comenzado esta misma semana.

No obstante, desde el departamento de Sanidad invitan a la ciudadanía a que, en caso de detectar problemas de cierta magnitud, contacten con el Ayuntamiento para comunicar cualquier posible incidencia, llamando al 96 265 58 58 y a alguna de las siguientes extensiones 6847, 6848, 6849 y/o 6850.

Este nuevo tratamiento complementa el que ya se está aplicando contra ratas.