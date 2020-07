Delfines mulares "fascinados" por la playa del Port de Sagunt

Disfrutar en vivo de los delfines en mar abierto siempre ha sido algo que pocos habían podido contar en el Port de Sagunt. Sin embargo, hace unos días, volvieron a verse varios grupos cerca de la costa, ta y como ya ha ocurrido en varias ocasiones desde el inicio del confinamiento.

El último caso se produjo a la altura del pantalán, a menos de una milla de la costa y ya en verano. «Fue algo impresionante. Nosotros íbamos en una motora y empezaron a acercarse; algunos como jugando, pasando de un lado a otro, algunos incluso nos miraban. Lo hicieron dos veces en distintos lugares. Fue increíble», explicaba a Levante-EMV Sergio Cejudo, un joven del Port de Sagunt que pudo disfrutar de ese auténtico espectáculo natural junto a un amigo tras reducir la velocidad de su lancha y dejarla a un nivel constante para molestarlos al mínimo.

Las imágenes que grabó sobre las 4 de la tarde no dejan lugar a dudas de que se trataba de 'delfines mulares', una especie común en el Mediterráneo que ya ha sido vista en los últimos meses tanto frente al Grau Vell como ante la misma playa del Port de Sagunt por vecinos que han compartido sus recuerdos en redes sociales.

Desde el departamento de Zoología Marina de la Universitat de València se admitía a preguntas de este diario que la menor actividad provocada por el confinamiento y la coincidencia de la primavera pudo influir entonces, ya que es el periodo en el que más se acercan a la costa. Aún así, el avistarlos en verano no es del todo raro, como ya ocurrió en 2017 en la costa norte de Sagunt y en otros casos que la Conselleria de Medio Ambiente sí tiene catalogados en su banco de datos biodiversidad, donde anota este tipo de avistamientos ocasionales, siempre que los particulares se lo comunican.

En todos los casos, el objetivo de los delfines siempre es el mismo: Buscar peces y comida «cuando el mar está tranquilo» pero no en espacios donde hay bañistas. «Aquí, en el Mediterráneo, al ser aguas poco profundas y no especialmente ricas, no se acercan tanto a costa como en otros lugares y que yo sepa, no hay citas de bañistas que hayan visto delfines. Sí se han dado casos de verlos en aguas más profundas donde la gente practica el kitsurf o paddle surf, pero nada más», apuntaba la técnica del departamento de Zoología Marina, Patricia Gozalves, además de precisar que «esta especie suele ir en grupos de unos 7-20 animales, aunque a veces se juntan a otros para alimentarse».