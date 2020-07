Los restos de Covid-19 reaparecen en el alcantarillado de Sagunt

Los restos de la Covid-19 han reaparecido en el alcantarillado de Sagunt. Así lo confirmó ayer el alcalde, Darío Moreno, que en un ejercicio de «transparencia» informó de la aparición tanto la semana pasada como ésta de una «pequeña» presencia del virus en las aguas residuales, lo que no ocurría desde principios del pasado mes de junio. El socialista quiso aclarar que «los resultados están por debajo del nivel de alerta, pero no hay que olvidar, como ocurre a veces, que vivimos tiempos de Covid-19 y no hay que bajar la guardia».

Para dejar claro que la cantidad de restos encontrada no es preocupante, Moreno explicó que «en ambos casos se detectaron 30.000 unidades genómicas del virus por litro. El nivel de alerta está en 35.000, mientras que en los peores momentos de la pandemia se superaron los 1,2 millones en algunas muestras y hay municipios sonde sobrepasaron los 5 millones».

De hecho y según las sospechas del ayuntamiento a raíz del permanente contacto con el departamento de salud de Sagunt, estos restos pueden corresponderse con el nuevo positivo que la Conselleria de Sanidad registró en la ciudad el pasado fin de semana, ya que se trata de una persona que tiene casa en Almardà y el Port, los dos lugares donde se tomaron las muestras con rastros del virus.

A partir de la identificación del caso, el área sanitaria activó el protocolo y se dio la situación por controlada y así sigue, ya que fuentes sanitarias confirman que esta persona, al igual que los tres caneteros que también se contagiaron, siguen estables y sin síntomas, por lo que se mantienen asilados en sus domicilios.

Darío Moreno quiso insistir en que «la situación no es alarmante, pero es especialmente importante que seamos conscientes que la covid-19 sigue ahí. No queremos que muera más gente o haya nuevos ingresos en la UCI y para eso tenemos que extremar las precauciones», añadió.

Acompañado por el concejal de Aguas, Pepe Gil, que insistió en este mensaje, especialmente entre los jóvenes, el socialista apuntó que «vamos a seguir vigilantes», contexto en el que cual confirmó la intención de seguir cerrando durante los próximos fines de semana la zona del Malecón de Menera, sitio habitual de los botellones. «Actuaremos en cualquier situación en la que se produzcan aglomeraciones», señaló Moreno.