Denuncian envenenamientos contra los gatos controlados por colonias en Sagunt

La desaparición de ocho refugios para gatos en la plaza Picasso de Port de Sagunt «ha colmado el vaso de nuestra paciencia», afirma la presidenta de Colonias Felinas, María Jesús López. La protectora acusa a varios vecinos, «no todos, unos pocos», de tirar a la basura estas cajas que una voluntaria había construido para proteger a la colonia, con dinero de su bolsillo.

Los hechos ya han sido denunciados en la Policía Local desde donde se ha descartado que fueran los jardineros de la SAG los que tiraron los refugios, tal y como habían señalado otros vecinos. «En la policía nos han dicho que la SAG les llamó para ver qué podían hacer con las cajas y que ellos mismos les informaron de que se trataban de colonias y que debían dejarlas allí», comenta la presidenta del colectivo a Levante-EMV. «No podemos más, estamos hartas de esta situación, de que se tire por tierra nuestro trabajo, de que se agreda a los animales, hay que poner medidas», pedía la portavoz de Colonias Felinas. Desde la entidad se pide a la policía que «actúe» y que «coja a los responsables».

La protectora explica que este no es un hecho aislado, ya que hace dos semanas detectaron veneno en la comida que preparan para la colonia de gatos en la calle Murillo. «Por suerte, pudimos detectarlo a tiempo y no nos consta que haya habido ningún gato afectado, pero no tuvo la misma suerte la colonia que hay en el Triángulo Umbral, donde murieron envenenados varios felinos», comentaba.

Con anterioridad a estos sucesos, en la zona donde han desaparecido los ocho refugios, también hubo casos de envenenamiento, tal y como han señalado desde la protectora. «Murieron varios gatitos y nadie hizo nada, pese a comunicarlo a la Policía».

En este caso, la voluntaria que había construido los refugios contaba a Colonias Felinas cómo a diario tiene que escuchar amenazas de muerte hacia los gatos por parte de algunos vecinos, aunque insisten en que no son todos. «Nos vemos acosadas todos los días. Nos piden que nos vayamos y que nos llevemos a los gatos, asegurándonos que, si no lo hacemos, desaparecerán», añadía.

«Nosotras estamos acreditadas para hacer lo que hacemos, pero no tenemos el respaldo del ayuntamiento para poder desarrollar nuestra actividad. No entendemos la falta de medidas. Si se tienen que cambiar las ordenanzas, que se cambien, pero lo que no se puede permitir es lo que están haciendo con los animales, cuando Sagunto está declarada Ciudad Protectora de Animales», termina.