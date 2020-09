«El Puerto de Forges» atraca en Sagunt

Esta exposición, que surge como un homenaje de Valenciaport a uno de los humoristas gráficos más reconocidos de nuestro país, fue inaugurada ayer por el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, junto al alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la concejala de Cultura, Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll, el secretario general del Instituto Quevedo del Humor de la Universidad Alcalá de Henares, Juan García, y la comisaria de la exposición Ester Medán.

Tal y como explicó Moll, «se trata de una exposición retrospectiva que refleja perfectamente una situación que se está produciendo hoy pero también hace décadas, parece que no haya pasado el tiempo». La concejala invitó a visitar esta muestra para demostrar «que la cultura no debe parar. Y que con todas las garantías de seguridad sanitarias se puede visitar», señaló recordando que su concejalía «está reprogramando, reactivando y readaptando la programación para que la cultura no pare».

Por su parte, Martínez, afirmó que la exposición «es un ejemplo de la buenísima relación que mantiene la Autoridad Portuaria con el Ayuntamiento de Sagunt. Demuestra también que un Puerto no son solo barcos sino también cultura, compromiso social e integración Puerto-Ciudad, lo cual es fundamental».

Agradecimientos

El alcalde de Sagunt agradeció el trabajo a todas las personas que han colaborado y han hecho posible esa exposición «más aún en tiempos como los actuales, porque se tratan temas de rabiosa actualidad como el medioambiente o la igualdad de género vistos desde el humor de Forges». Agradecimientos a los que se sumó el de García por «la labor que está realizando el Puerto de València y el Ayuntamiento de Sagunto para difundir una obra como la de Forges, plenamente de actualidad».

La muestra, que tras pasar por Sagunt se desplazará a Gandia, estará abierta al público hasta el próximo 25 de septiembre, en horario de 10 h a 13 h y de 16 a 21 horas.