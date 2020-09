Helga Torrente: "La seguridad es clave en este curso escolar en Quartell"

La incorporación del alumnado del Ceip Santa Anna se desarrolló de forma segura con la responsabilidad y cumplimiento de toda la comunidad educativa. Tomas de temperatura en las puertas de acceso al complejo educativo, distancia de seguridad, limpieza de manos y cumplimiento de las indicaciones sanitarias determinaron el primer día en el centro escolar de Quartell.

«Seguridad en aulas, pasillos y espacios de ocio es la clave para este curso; desde el ayuntamiento hemos intentado apoyar e impulsar todas las medidas necesarias para el plan de contingencia de la escuela. Incrementar los momentos de desinfección, crear infraestructuras necesarias para el desarrollo de todas las actividades así como ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades son algunas de las acciones impulsadas por el consistorio», según comentaba la concejala de Educación, Helga Torrente.

Entre las intervenciones desarrolladas por el ayuntamiento está la construcción de una rampa de acceso al comedor escolar con el fin de dinamizar los servicios. «La exigencia de la distancia en el comedor escolar requería dotar el servicio de más espacio, no disponemos de otra posibilidad que no sea un aula, por ello hemos creado esta rampa de acceso para que pueda desplazarse el carro de la comida hasta el aula que hará de comedor» , afirmaba la edil. También destaca la incorporación del pabellón polideportivo municipal exterior para el recreo de los escolares. «Hemos cedido el uso de las pistas descubiertas en la hora del patio para que el alumnado pueda salir y estar al aire libre», añadía.

Por otro lado, «el servicio de limpieza se ha reforzado además de desinfectar baños y zonas comunes en diferentes momentos del día», añadían desde el consistorio. Por su parte, el equipo docente ha solicitado a la comunidad educativa el desarrollo telemático de la relación familia-escuela. «Las entrevistas, las dudas, sugerencias o cualquier otro tipo de indicación por parte de las familias deberá realizarse on line».