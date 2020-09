«Continuaremos apoyando al sector cultural con todas nuestras fuerzas»

concejala de cultura y fiestas del ayuntamiento de sagunt

Asun Moll

Acaba de cerrar Sagunt a Escena, ¿qué balance hace desde el ayuntamiento? Hemos conseguido cumplir con los objetivos. La finalidad era no paralizar la programación en un festival de la importancia del Sagunt a Escena; que Sagunt continuara, a pesar de las circunstancias, en el mapa cultural de verano. Y, por supuesto, ayudar a recuperar el sector cultural cumpliendo siempre con la normativa sanitaria vigente. Por último, ha sido también una inyección económica para el sector de la restauración de la ciudad, que buena falta hace. ¿Fue difícil cumplir con las medidas anticovid? No han faltado voces críticas ante la dificultad de cumplir las distancias en zonas estrechas como los pasillos... Nunca llueve a gusto de todos. Hay gente que no entiende que unas actividades se puedan celebrar y otras no. En ningún momento han dejado de respetarse las medidas marcadas por la normativa. La distancia social ha estado siempre suplementada por el uso obligatorio de la mascarilla. En ningún momento se ha superado el aforo permitido. En los actos realizados en edificios cerrados, los de gestión local, se ha tomado siempre la temperatura, era obligatoria la mascarilla y el gel hidroalcohólico. Y siempre con entrada controlada, anticipada o datos de registro de los asistentes. La verdad que ha sido muy fácil y con muy buena voluntad y cooperación del público asistente. Hoy tendremos el festival de tango y ya está lista la programación de otoño... Sí. La hemos preparado en la misma línea que años atrás, con los actos culturales aplazados de las programaciones de primavera e invierno, y algunos nuevos. Además hemos mantenido el ciclo MuSAS en noviembre. ¿Cómo se presenta el 9 d'Octubre? No habrá mercado medieval, como ya anunciamos el pasado mes de julio. Para el 9 de octubre no vamos a hacer procesión cívica, pero sí una pequeña programación como siempre se ha hecho en torno a nuestra celebración. Y, por supuesto, con las medidas que en el momento de su realización marque la Conselleria de Sanidad. En el ámbito festivo, ¿qué balance hace de las actividades alternativas a las fiestas patronales? Muy satisfecha, con mucha participación y la gente muy contenta, ésta es la verdad. Ha sido un poco de aire fresco después del confinamiento y nos ha venido muy bien para coger fuerzas para lo que pueda venir después, que espero que sea positivo. Nosotros continuaremos como siempre apoyando al sector cultural con todas nuestras fuerzas.