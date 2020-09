Las multas por incumplir la ordenanza de playas crecen un 361% en Sagunt

Las multas por incumplimiento de la ordenanza de playas se han disparado este año en Sagunt un 361% respecto a la temporada pasada. En total, esta vez han sido 141: 62 por baños con bandera roja, 11 por llevar perros sueltos en la orilla, 23 por pesca, 2 por vuelo no autorizado de drones y parapente, 6 por toldos cerrados para guardar sitio, 2 de estacionamiento en dunas, 3 en acampadas y 30 intervenciones con establecimientos. Junto a esto, también se ha visto un aumento del 110% en las denuncias por incumplir la ordenanza de convivencia, dentro de las más de 4.200 servicios realizados por la Policía de Playas en un recuento que no incluye las intervenciones realizadas por incumplir las normas por la Covid-19. Al echar la vista atrás sobre este verano, la edil de Policía, Natalia Antonino, admitía ayer que a este nivel «no ha sido fácil, pese a reducirse la actividad festiva por el coronavirus». Aún así, apostillaba que «sí ha sido productivo» y ha incluido «un refuerzo extra para el control de las normas de la Covid-19, además de utilizarse una herramienta de vanguardia como el dron de inteligencia artificial, que permitía difundir el aforo de las playas a tiempo real». El alcalde, Darío Moreno, destacó la apuesta por «posicionar la ciudad como destino turístico y referente de seguridad» y agradeció el trabajo policial, al igual que Antonino. Respecto al cumplimiento de las normas anti-Covid en la playa y el enfoque de la temporada, el alcalde hizo una «valoración positiva, pues en general se ha entendido la situación y las sanciones han sido casos concretos», dijo a la espera poder dar esos datos. sasdasdasdaskhkkjasdVesti bul vestibulum, asdasdio nec sodales pulvinar, arcu est varius nisl, non gravida metus lorem porttitor eros. Aenean lobortis consectetur lacus, euismod suscipit mi scelerisque eu. Vivamus sdffksjsdlkjsdfsdInteger vehicula, quam ac lobortis pellentesque, neque arcu adipiscing quam, vitae pretium nulla est vitae ipsum. Quisque convallis nisl in justo rhoncus vitae laoreet magna semper. Quisque interdum tempor viverra. Quisque ultrices augue vitae leo malesuada ut euismod sem consequat. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, pPellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, pPellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, pPellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, place