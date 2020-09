La mejora de Afacam permitirá convertirlo en centro de día

El Plan municipal de Ayudas para Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) está permitiendo acondicionar en Sagunt dos edificios del ayuntamiento y responder así a algunas peticiones de las asociaciones que los utilizan. Concretamente, de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de El Camp de Morvedre (Afacam) y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).

En el primer centro, las obras se han centrado en renovar la cocina para poder prestar servicio de comedor a los usuarios, así como la instalación de un nuevo baño. Respecto a la UDP, la actuación se ha basado en la renovación de algunos espacios del centro, pintura de las paredes, mejora de las aulas e instalación de ventanas nuevas.

El alcalde, Darío Moreno, visitó ayer los trabajos junto al edil de Servicios Sociales, Alejandro Sotoca, y destacó que se trata de pequeñas actuaciones que van a permitir prestar mejores servicios y van a poner de relieve «la gran labor que realizan» estas dos entidades, lo que enmarcó dentro de «la cara social» del ayuntamiento.

El edil de Servicios Sociales remarcó que éste es un buen ejemplo de cómo hacer uso del Plan de Empleo para realizar obras de mejora en infraestructuras. «En AFACAM hemos conseguido hacer una cocina para poder dar servicio de comedor, lo que implica que será una unidad de respiro de 8 horas que todavía no tenemos en el Camp de Morvedre, pues un centro de día como tal no existe hasta que no se termine el que está por construir en el antiguo economato», detalla Sotoca, quien continúa explicando que, en el caso de la UDP «se ha hecho un lavado de cara y se ha mejorado mucho su aspecto para que se puedan realizar más cosas, ya que la asociación utiliza mucho este edificio ubicado en el Centro Cívico para dar a los mayores un espacio de juego, donde reunirse y hacer actividades».