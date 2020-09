El accidente en ACG revela problemas de las ambulancias para llegar a las empresas

El grave accidente laboral que sufrió la semana pasada un trabajador de la empresa AGC en Sagunt no sólo ha desencadenado la redacción de un informe de la Inspección de Trabajo sobre cómo ocurrió todo y si eran correctas las medidas de seguridad. Mientras el operario sigue recuperándose en el hospital de Clínico de València de unas secuelas «muy graves, que le acompañarán de por vida», según fuentes sindicales, desde la Unión Comarcal de CC OO están a la espera de ese pronunciamiento de Trabajo, pero ya han confirmado a Levante-EMV su intención de reclamar otras medidas para evitar que se repita otro hecho vivido ese día: Que la ambulancia «tardara más de 30 minutos en llegar cuando el alcance de las lesiones era gravísimo», como apuntaba a este diario la responsable comarcal del sindicato Begoña Cortijo. Desde la Unión Comarcal se admitía que este último factor pudo deberse a la coincidencia con otro servicio, pero también a cuestiones «perfectamente subsanables» como la falta de señalización de los accesos a las empresas de los distintos polígonos de la ciudad. «Dada la falta de indicaciones que hay, es muy fácil que un conductor de ambulancia se pierda hasta llegar a una empresa mientras, por un accidente, una vida de una persona corre peligro. Para ir a muchos lugares no hay señalizaciones claras. Por tanto, esto es un aspecto a corregir cuanto antes», apuntaba la responsable comarcal de CC OO Begoña Cortijo. Junto a ello, defendía la contratación de una ambulancia para la zona industrial de Sagunt, especialmente, teniendo en cuenta que aún se va a expandir más. «Igual que en las fiestas se contrata este servicio, las empresas más grandes podrían colaborar y ponerlo para garantizarse una asistencia rápida en caso de necesidad», decía aún reconociendo que «de momento, son todo ideas que aún debemos que evaluar bien antes de hacer una propuesta firme». Con todo, remarcaba: « Lo que está claro es que algo hay que hacer. Esto no puede seguir así porque el mismo accidente de AGC, que ya ha sido gravísimo, podría haber acabado mucho peor». Cortijo añadía que esta tardanza de la ambulancia no es un caso aislado. «A veces ha tardado más de 30 minutos en llegar porque el conductor ha estado dando vueltas por los polígonos, perdido y sin encontrar el camino», indicaba. De hecho, la responsable de la Unión Comarcal de CC OO aseguraba que esto mismo es lo que ocurrió este verano cuando hubo desmayos en otra fábrica «debido a las altas temperaturas que se alcanzaban en su interior pues la ambulancia entonces tardó más de media hora».