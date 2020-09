Polémica en Sagunt por la limpieza de los colegios durante las mañanas

El concejal de IP y director de un colegio del Port de Sagunt, Cosme Herranz, y los responsables municipales de la SAG y Educación, Roberto Rovira y José Manuel Tarazona, respectivamente, se enzarzaron ayer en un cruce de acusaciones a cuenta de la limpieza de los colegios de Sagunt. El primero fue quien denunció la «temeridad» que supone compartir los equipos de higiene entre algunos centros durante el horario de mañana, mientras que los segundos acusaron al segregacionista de aprovechar políticamente su posición al frente de un colegio público. Rovira tildó a Herranz de «irresponsable» y actuar con «una gravedad evidente» al «alarmar a la comunidad educativa y a las familias». En esta línea, Tarazona coincidió en que «no es el momento de buscar polémicas y crear crispación. Como representantes de las administraciones públicas debemos mantener una actitud responsable y prudente para solucionar todos los problemas que puedan crearse en esta situación de pandemia». Y es que, según Herranz, los directores de los colegios de la ciudad insistieron en una reunión mantenida con el alcalde y otros representantes municipales que «se garantizara el personal de limpieza en horario lectivo de mañana en todos los centros», algo que, según el edil de IP, no se cumple. «Es indignante. No entiendo cómo el señor Rovira somete a los colegios a unos riesgos tan graves. Ha dejado bien claro que no se ha enterado mucho de la problemática que estamos atravesando. Es negligente -añade Herranz- que todas las escuelas de Sagunto y el Puerto, independiente de su número de alumnos, no dispongan de personal de limpieza durante todo el horario lectivo». Como respuesta a estas acusaciones, desde el gobierno municipal se precisa que el ayuntamiento cumple «estrictamente» el protocolo de limpieza y desinfección en los centros educativos, con 64 personas que se encargan de esa tarea en turnos de mañana y tarde. En esta línea, Rovira apunta que los colegios «tienen las máximas garantías en cuanto a limpieza, higiene y desinfección», al tiempo que añade que la plantilla dedicada a este trabajo «está al 100 % desde el 7 de septiembre». Tarazona, por su parte, señala que «estamos haciendo un sobreesfuerzo para aplicar la normativa y las instrucciones dadas por las consellerias de Educación y Sanidad y el ministerio con el objetivo de mantener unos espacios seguros en nuestros centros educativos, dentro de nuestras competencias incluso por encima de lo establecido».