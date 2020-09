Las quejas ciudadanas llevan a IP a ofrecerse para dirigir la SAG

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, se ha ofrecido a ponerse al frente de la delegación de la SAG para «dar respuesta a las numerosas quejas que estamos recibiendo sobre el estado de abandono y suciedad de nuestro pueblo. Por ello, ayer mismo escribí al alcalde ofreciéndome para asumir personalmente la gestión de la SAG».

Según González, «esto no implica que IP tenga que entrar en el equipo de gobierno, eso se lo dejé claro al alcalde, la SAG es una empresa que funciona al margen de la gestión del resto de departamentos, independientemente de que su trabajo está directamente relacionado con la actividad municipal».

El portavoz de IP indica que «viendo la actual situación y el malestar ciudadano, hemos decidido hacer esta apuesta intentando ayudar a resolver problemas. Otra cosa es que desde el equipo de gobierno decidan no aceptar la oferta, a pesar de que eso no implica ningún tipo de variación en el estatus de IP dentro del ayuntamiento, puesto que nuestro partido seguiría en la oposición».

La propuesta de IP surge «ante la falta de soluciones a las peticiones ciudadanas. Además no podemos olvidar que IP es el partido más votado en el Puerto, la tercera fuerza municipal con el mismo número de concejales que Compromis, por lo que no es descabellado que pidamos participar en la gestión. Se lo estamos poniendo fácil al equipo de gobierno al estar dispuestos a asumir la delegación que más quejas recibe, pero eso es algo a lo que no tememos porque desde IP asumimos nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a correr los riesgos que entraña esta petición».