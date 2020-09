Cantera de escritores con sensibilidad ambiental Dirigido a escolares de 3.º a 6.º de primaria de todos los colegios de El Camp de Morvedre GANADORES EN CASTELLANO GUANYADORS EN VALENCIÀ

ÊLos chicos y chicas del club del medio ambiente están nerviosos. Hace mucho que no se ven y es el cumpleaños de Eva. Los niños llegan a la montaña, comen y Eva sopla las velas. Empiezan a jugar y ven que el suelo está lleno de basura, creen que han sido Amaya y Héctor. Entonces deciden hacer un concurso de reciclaje con ellos para enseñarles a cuidar el medio ambiente y todos se hacen amigos. ËÉrase una vez un precioso lugar llamado planeta que peligraba porque vivían unos niños que poco a poco le iban haciendo daños sin saberlo. Hasta que un día un malvado bichito les obligó a quedarse en casa. Entonces planeta empezó a recuperarse de la contaminación, y el esfuerzo de los niños salvó la vida de planeta. Después del confinamiento, los niños salieron a jugar, lo respetaron por siempre y fueron nombrados los ´Caballeros del planeta´. ÌDos hermanos, hijos del presidente, estaban en una playa cuando comenzó una fuerte tormenta que la llenó de basura. Después, los niños se lo contaron a sus padres y el padre presidente dijo: "A partir de ahora quien contamine se llevará una multa". Entonces mandó poner un millón de contenedores de reciclaje y tomó otras medidas más para que no volviera a pasar nunca. Desde ese día, todo el país vivió sin contaminación. ÊClara era una niña de 10 años, vivía en Sagunto cerca de la playa. Era su sitio favorito, hasta que cierto día la eligieron para una misión espacial. Estuvo allí 50 años. Al regresar se dio cuenta de lo mal que los humanos habían tratado a la Tierra. Todo estaba seco, no encontraba su casa porque el agua llegaba hasta el Castillo. ¡Su casa estaba hundida! Vio que no había peces. ¡Uyyyyyy, sí, muertos!!!!!!!! ËMike era un niño de 10 años. Un día de 2032. Mike se quejó a su madre: ¡Mamá, mamá hace mucho calor estamos a 44º!. La madre le contesta: Es que hay muchas fábricas contaminantes y no nos hacen caso, nos tenemos que aguantar. Tampoco reciclan, este planeta se va a partir en pedacitos. Entonces toda la calle les escuchó y se unieron a ellos, cada vez más y más gente. ¡Tú reciclarás! Fin. ÌSomos los misteriosos Vega, Reyes y Nerea. Estábamos jugando y vimos humo en el bosque. Vega gritó: coged a los animales! llevadlos a la Iglesia. Reyes dijo: hemos sido nosotros quien hemos provocado el incendio, es nuestra culpa! Lo ensuciamos y no respetamos la naturaleza. Nerea dijo: cada sábado limpiaremos el bosque. Los misteriosos a la vez dijeron: ¡Por los animales, por nuestro planeta! ¡Es nuestro hogar tenemos que cuidarlo! Ê¡No me tales! Un niño plantó un árbol. Para cuando este creció, un leñador lo vio y le ofreció mucho dinero por él. Pero el niño pensó en lo mala que era la deforestación y se negó, pensó que su acción ayudaría a combatir el cambio climático, y así su árbol le dio frutos, sombra y buen olor toda la vida. ËÉrase una vez una simpática morsa que siempre salía en la tele, pero€ No por ser famosa, sino porque vivía en un glaciar que se estaba derritiendo. Solamente una niña sintió pena. Nadie quiere eso, la niña decidió hacer que todo el mundo la escuchara así que grabó una película, sobre el cambio climático al revés. Los humanos eran los que se quedaban sin comida€ Y todos ayudaron. Fin. ÌHola soy un oso polar y antes vivía con mi familia en mi hogar, hasta que los humanos nos destrozaron la vida contaminando el planeta. El día en que los polos se derritieron me sentí muy triste porque mientras los humanos estaban disfrutando de su vida y sobrevivían, yo vi como mis padres se morían delante de mí, la angustia que sus ojos reflejaban. Yo sabía que, por desgracia, pronto sería mi fin. ÊLa Princesa Tierra está muy mala. Nadie conoce su enfermedad. La nada, en forma de humos, plásticos y polución lo está comiendo todo. Toda la maravillosa Tierra agoniza. La Princesa Tierra se muere. Los habitantes de las Tierras del Norte, los Guerreros del Sur, los Hombres de la Ciencia del Este y los Legendarios del Oeste, todos saben la solución, pero nadie hace nada. El tiempo se agota. Salvemos a la Princesa tierra. ËÉrase una niña llamada Caperucita, un día a casa de su abuelita una cestita de comida le iba a llevar. La abuelita en el bosque vivía; y Caperucita al subir por la senda sorprendida se quedo, pues árboles no vio. A lo lejos un lobo decía, me verás porque árboles para esconderme no encontraré. Si quieres conservar el cuento original árboles no has de talar pues la vida destruirás y el lobo te comerá. ÊEra un estiu molt calorós prop d´una bassa molt gran on vivien molts animals: granotes, crancs, samarucs i peixos. De sobte, notaren alguna cosa estranya. L´aigua estava contaminada perquè la gent tirava fem. Passats uns dies, quan la gent va passejar prop de la bassa van veure que estava plena de fem i van decidir netejar-la. Els animals es varen alegrar perquè ara ja podien gaudir de la seua bassa neta i sense fem. ËEn 2041, no es podien veure les estreles perquè hi havia molt de fem i era un problema. Un dia un nen, que s´anomenava Marc, va anar a un centre espacial i va apretar un botó, de sobte tot el fem caigué sobre la Terra. A les ciutats estaven reciclant i arreplegant el fem i quan es va fer de nit tots varen ser feliços perquè tornaren a veure les estreles. ÌHi havia un dia uns xiquets anomenats Emma i Marc que estaven jugant amb Copito ,el seu conill. Jugant i jugant Emma va trobar un botó .Volia apretar-lo però els seus pares varen cridar: -No, no!, i Copito va saltar al damunt d´Emma i el va apretar sense voler, aleshores va viatjar a un món ple de fem. Després, com se sentien tristos, varen ajudar a netejar-lo i ara les persones estaven contentes. Ê Júlia i Laia visitaren Sagunt amb l´escola. Quan arribaren trobaren aquesta ciutat plena de fum, hi havia tant que quasi no es veia el Castell. Aleshores Júlia i Laia cridaren per les xarxes socials a tots els xiquets dels voltants. Els xiquets acudiren ràpidament i cadascú va bufar molt fort. Entre tots aconseguiren escampar el fum i que Sagunt tornara a ser una ciutat neta i bonica. ËSherlock estava en la seua oficina i va pensar: I si descobrisc la culpa de calfament global? Però va eixir en la TV i va fer una declaració. Vull dir que tots ajudeu a la terra, Gràcies a ella i que ens ha molts favors a nosaltres, és hora de que fem alguna cosa nosaltres. Tota la gent va aplaudir i va començar a col.laborar. Té molta molta raó! Ê Hi havia una àguila a qui li encantava volar, però per culpa del canvi climàtic cada vegada més sovint s´havia de posar en les branques dels arbres a esperar que parara de ploure. El món estava canviant i no podia fer res, els humans podien canviar-lo però no pareixia importar-li a la majoria, veia com tiraven gas i residus al mar i es preguntà: Com una raça tan poderosa pot ser tan tonta? ËSóc Pol, un os polar. Volia parlar-vos sobre la vostra contaminació, sabeu quants amics i companys meus han mort per culpa dels plàstics que llanceu al mar?. Milers! Milers d´ossos polars han mort per culpa de les vostres fàbriques i els vostres productes, que després llanceu al mar. La veritat és que no comprenc per què feu això, nosaltres els animals no us hem fet res mai. Per què contamineu tant?. Ì Pau no podia dormir, estava molt preocupat perquè havia escoltat una notícia que deia que l´any 2100 moltes ciutats quedarien submergides a causa de l´augment del nivell del mar. No volia que el planeta arribara a aquella situació. Va estar donant-li voltes i se li va ocórrer començar un projecte amb la seua família per reduir el consum de plàstics, energia i substàncies contaminants i així, entre tots, evitar aquest desastre. Ê Sóc Paco, un xiquet del futur. Jo tenia una màquina de teleportació, i podia anar on volguera. Va haver una vegada que, visitant el Pol Nord, vaig caure a l´aigua ; es desfeia tot. Feia calor, curiós, perquè els meus avis deien: «és un lloc molt fred». Al caure, un os polar em salvà, vaig poder agafar la màquina i tornar a casa. Esta experiència em va fer adonar-me que el canvi climàtic és seriós. ËHola! Bon dia, taronger. Avui t´he preparat un desdejuni molt complet que de segur que t´agradarà: tinc una aigua molt freda, per a refrescar-te. (José tragué l´arruixadora i regá el taronger). A vegades pense que complicat és açò del medi ambient, quantes xarrades i congressos es fan perquè els països es posen d´acord. No els entenc. En lo senzill que seria si tots ens cuidàrem com jo cuide el meu taronger... ÌN´hi havia una vegada uns climes que es deien Foc, Terratrèmol i Tsunami. Un dia la terra va canviar a pitjor, Foc , Terratrèmol i Tsunami s´havien enfadat perquè tot el món o la majoria tirava fem al mar. Tsunami es va cansar i va fer un tsunami molt fort, Foc es va encendre també per tirar tan sols una punta de cigarret i Terratrèmol es va xocar al final i va esclatar. Vols això? ÌJuan era un niño muy feliz, le encantaba la naturaleza, sobretodo la jardinería. Sus padres tuvieron que mudarse a otra ciudad para trabajar en una fábrica. Juan se disgustó al ver que todas sus plantas estaban muertas. Vio que alrededor de la fábrica los animales y las plantas estaban muy enfermas. Juan denunció a esa fábrica. Con su esfuerzo Juan consiguió que la fábrica cambiara sus actividades para mejorar el medio ambiente. El XI Concurso de Microcuentos de la delegación de Levante-EMV en El Camp de Morvedre ha vuelto a demostrar la buena cantera de escritores que posee la comarca y que no solo pueden presumir de imaginación y creatividad. También de ingenio, buena pluma y sensibilidad ambiental. El tema elegido este año, el cambio climático, era una nueva apuesta por incentivar la creación literaria sobre un asunto crucial y siempre de actualidad. El jurado formado por los escritores y periodistas Antoni Gómez, Roser Furió y Vicent Penya valoró los textos en valenciano y el integrado por Ruth M. Lerga, Maria Josep Picó y Olga Salar hizo lo mismo en castellano. Aunque, a raíz de la pandemia, la entrega de premios se aplazó a septiembre para hacerla como siempre en un acto público, finalmente, se buscó otra fórmula para evitar posibles contagios: A partir de mañana, los ganadores podrán acercarse a la delegación comarcal que posee el periódico en Sagunt para recoger sus regalos de 11 a 13,30 horas y de 17 a 20,30 horas, en la calle Camí Reial, 40, 1º de Sagunt. A nivel de colegios, el que más textos ha enviado este año ha sido el CEIP Mediterráneo del Port de Sagunt, que también recibirá un reconocimiento dentro de este concurso que ha sido posible gracias a Fertiberia, Lafarge, Saggas, el Consorcio del Plan Zonal Residuos/Reciclados Palancia Belcaire, Ayuntamiento de Sagunto, Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, Mancomunitat de les Valls, Mancomunitat de la Baronia, Todo Juguete y Sel Sel Suministros Energéticos.