Encontrar un coche aparcado con las ruedas pinchadas es algo poco habitual. Pero esto es lo que les ha pasado a varios vecinos de Sagunt que estacionan en el casco urbano de la ciudad.

Los últimos casos han afectado a un coche estacionado por los alrededores del juzgado, que amaneció este fin de semana con dos ruedas en el suelo, y a una furgoneta aparcada en la cercana avenida Doctor Palos, con otros dos neumáticos pichados también.

Ésta es la segunda vez que la propietaria de este coche se encontraba con algo similar, pues ya el pasado mes de agosto se encontró el mismo vehículo con las ruedas rajadas, según explicaba a Levante-EMV. «Yo no tengo enemigos y no creo que sea nada personal, pero es una faena ir a por tu coche y encontrártelo así. La primera vez no me dí cuenta hasta que estaba en marcha, pero luego en el taller me confirmaron que me habían rajado las cuatro ruedas porque se veían las marcas. Ahora, ha sido distinto, pero la única suerte es que en las dos veces me las han podido reparar», añadía.

Estos casos se suman a otros dos ocurridos en agosto, en la céntrica plaza Glorieta. Entonces, el dueño de una furgoneta se la encontró dos veces con los neumáticos en el suelo, con todo el trastorno y el gasto que ello supone.

A raíz delo ocurrido entonces, la Policía Local empezó a aumentar la vigilancia por la Glorieta y las calles adyacentes, según aseguraba a preguntas de este diario la concejala del ramo, Natalia Antonino. Aunque la edila admitió desconocer lo ocurrido este fin de semana por los alrededores del juzgado, agregó que daría instrucciones para que se tuviera en cuenta, aunque recalcó que «éste es un tema que ya está en directrices para todas las patrullas» y destacó la importancia de la colaboración ciudadana si alguien ve movimientos sospechosos «pues es fácil esconderse enseguida si ven que se acerca la patrulla».

Aún así, en la comisaría de la Policía Nacional se afirmó no tener constancia de estos hechos ya que, al parecer, no han sido denunciados formalmente hasta ahora. «Si la gente denuncia, por supuesto que lo investigaremos», añadían.