La profesora belga Annie y su perra Dax ya se encuentran al norte de París, después de llevar dos semanas de caminata a pie con tal de recaudar fondos para SOS Animales Sagun en un recorrido total de 1.572 kilómetros. Annie confiesa que el estado de ánimo es inalterable tras haber superado un cáncer de mama y distintos problemas personales que ocurrieron en su vida. Su actitud y disposición personal pueden con muchas cosas que hasta hace poco pensaba que eran casi imposibles para ella, según explican desde SOS Animales Sagunto.

Las ampollas y rozaduras en los pies de Annie demuestran la intensidad con la que emprende ahora cada día su particular viaje. Pero su principal problema ahora es la falta de lugares en los que dormir. “Las restricciones en Francia han aumentado y con ellas el cierre de campings y de instalaciones gratuitas de descanso. Solo abren los de pago”, comenta Annie de manera preocupada ya que tenía previsto desde un inicio hacer solamente uso de este tipo de espacios. Ella contaba con los albergues para peregrinos ya que viaja por el Camino de Santiago francés: “están cerrados y sólo abren los de pago. Me ha entristecido mucho ver este recorrido histórico tan comercializado”, añade Timmermans.

Annie Timmermans solicita colaboración a través de www.odysseydaxannie.com a quienes puedan facilitarles albergue a ambos por una sola noche y proseguir el camino para conseguir su objetivo. La pareja tiene cubiertas las próximas tres noches para pernoctar. “Después no sabe dónde dormirán, pero confía en recibir más colaboraciones”, cuenta una de sus amigas. “En el caso de no encontrar ayuda buscaría alojamientos que ella pueda costear”, añade la amiga de la profesora. Cabe destacar que Annie costea su viaje íntegramente, salvo el pienso de Dax. Una joven empresa belga, Just Russel, envía 3 kilos de pienso cada semana al punto de descanso establecido, como apuntan desde SOS Animales Sagunto..

No todos los lugares en los que se puede pernoctar aceptan mascotas. Pero Dax sigue conquistando corazones en su viaje: “en uno de los alojamientos no querían perros, pero me dejaron entrar a Dax. En un rato estaban jugando con él muy contentos ¡y eso que no le gustaban los perros!”, recuerda Annie.

Más fondos para dos asociaciones

El objetivo principal de la odisea de Annie y Dax es la búsqueda de donaciones para ayudar a dos entidades sin ánimo de lucro relacionadas con los animales, Het Equizorgbos, en Bélgica, y SOS Animales Sagunto. Sin embargo, las aportaciones están llegando de forma desigual. “Mientras en Bélgica van en aumento, en España son menores las donaciones que se han hecho”, explica Timmermans algo preocupada. “Entiendo que el idioma es un problema y que en España no tenemos tanta promoción. Pese a esto animo a visitar el proyecto en la web www.odysseydaxannie.com y colaborar con ambas causas”, invita Timmermans.