La vuelta de la afición al Ovni no se saldó con un final totalmente feliz, después de que el Fertiberia BM Puerto no supiera rematar un encuentro ante el Ángel Ximénez Puente Genil (27-27), que comandó durante muchas fases. Los rojiblancos dispusieron de la última posesión, que prepararon durante un tiempo muerto a 13 segundos del final, pero no encontraron la portería rival y se tuvieron que conformar con un punto que su entrenador, Vicent Nogués, considera que fue «una lástima. Tuvimos dos balones para ganar al final, pero se nos escaparon. Valoro el punto, pero nos hace falta más para salir de la zona baja de la clasificación».

Esta ambición tuvo su reflejo en las decisiones del técnico del conjunto porteño, quien, con 26-26 y en igualdad numérica, dejó la portería vacía para atacar en superioridad y el resultado fue un penalti transformado por Mirallave tras la exclusión de un jugador cordobés. Pese a no sentenciar y con un colchón de dos puntos con el descenso, Nogués añade que «estoy contento con el trabajo del equipo, pero nos faltó más efectividad en ataque en los momentos decisivos. No tuvimos las ideas claras, pero en defensa estuvimos muy bien durante todo el partido. La portería -que ocupó Pau Guitart hasta el tramo final, cuando salió Franzini- no estuvo tan tan bien como otros días».

El próximo encuentro para el Fertiberia será el sábado en Cuenca frente a otro rival de la parte alta contra quien los rojiblancos tratarán de prolongar a cuatro su racha de partidos sin perder.