Malestar en el campo por el rechazo del pleno a absorber el Consell Agrari en Sagunt

La reciente negativa del pleno de Sagunt a iniciar los trámites para que el Consell Agrari se pueda integrar en el ayuntamiento ha chocado de plano con la postura defendida por los mismos agricultores.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Sagunt, José Peris, sigue defendiendo que «en estos momentos, esa integración es lo mejor porque, con su actual dotación de persona, el Consell Agrari no es viable ni es operativo al carecer de personal altamente cualificado como un interventor o un secretario municipal», decía. Junto a ello, restaba importancia a que el consejo rector del Consell Agrari pase a ser de tipo sectorial, de modo que su voto sea escuchado, pero no decisivo. «Estamos dispuestos a renunciar a eso por el bien de la agricultura, porque somos conscientes que ahora mismo el Consell no es operativo», afirmaba.

El presidente de la asociación valenciana de agricultores en Sagunt (AVA-Ascosa), Francisco Campillo, también era de la misma opinión. «No nos gusta que desaparezca, pero lleva años funcionando mal por no tener personal altamente especializado. Por tanto, preferimos la integración para asegurarnos de que puede funcionar mejor y, si recibe más presupuesto, sea para aumentar la vigilancia o mejorar caminos y obras, no para gastarlo en personal», apunta.

Varios días después del rechazo en el pleno, la presidenta del Consell Agrari, Ana Mª Quesada, confirmaba a Levante-EMV que «si ningún grupo cambia el sentido de su voto», su «único plan B» es «dotar al Consell Local Agrari de todo lo necesario para que realmente sea un ente autónomo eficaz».

Como apuntaba la socialista: «En ningún caso vamos a dejar caer el Consell ni fallar a quienes nos han demostrado su confianza, pero el coste económico será altísimo, lo que reduciría el presupuesto disponible para inversiones, mantenimiento y cualquier acción que se necesitase llevar a cabo. Confío en que alguno de los partidos políticos que votaron en contra se lo replantee y se una a esta importantísima situación que hemos de resolver desde la absoluta transparencia y responsabilidad. Desde nuestro punto de vista, no es un tema político, es un tema técnico y de búsqueda de la mayor eficiencia posible para poder ponernos a trabajar en lo importante: resolver problemas y reforzar nuestro sector agrario», decía tras un rechazo plenario que salió adelante al desmarcarse Compromís de sus socios de gobierno de PSOE y EU para votar en contra de la medida, junto a IP y PP, mientras Ciudadanos votaba a favor.