«Pasarán 100 años y seguirá sin hacerse nada por el bypass»

El Sagunto Fútbol Base ha sido el último en sumarse a las quejas por el estado de las instalaciones, aunque los problemas no son nuevos. En este caso, la frustración ha llegado a tal punto que «mi sensación cuando me reúno con las autoridades es que pierdo el tiempo. Llevan 20 años excusándose en las afecciones de la ampliación del bypass para no hacer nada y pasarán 100 años y seguirá sin hacerse nada», porque este proyecto «se lo pone fácil para tirar balones fuera», en palabras de su presidente, Antonio Hernández.

«La pregunta clave es ¿qué queremos hacer con el fútbol a nivel de instalaciones en Sagunto?, porque pasan los años y el deterioro no se frena», añade. En el caso de los campos de Xulla, el plan director de instalaciones deportivas aprobado hace unos años en Sagunt no contempla actuaciones por su hipotética desaparición si se acaba ejecutando la ampliación del bypass, aunque sí plantea la inversión de un millón de euros para la construcción de un nuevo terreno de juego para el Sagunto FB en la montaña de Sant Cristòfol. Hernández, sin embargo, insiste en que «tanto la situación del bypass como la viabilidad de hacer un campo nuevo es papel mojado, todo mentira».

Así, el presidente del club saguntino apunta que «hace falta una remodelación de los campos de Xulla para que cumplan los mínimos». Entre las necesidades más urgentes se encuentran la sustitución del césped artificial del único terreno de juego para fútbol 11 que está operativo; la recuperación del campo de fútbol 8, que ahora se puede usar para poco más que para calentar; así como la renovación de los vestuarios «que son muy antiguos».

Otro punto sobre el que el Sagunto FB reclama un trato más justo al ayuntamiento es el reparto de subvenciones. Según Antonio Hernández, «una parte del problema de que no recibamos la ayuda que creemos que merecemos es culpa nuestra por la inviabilidad de dar de alta a todos los entrenadores de la escuela, pero otra parte tiene que ver con las bases de las subvenciones, que son viejas y no responden a las necesidades del deporte local».

En este punto, el principal conflicto tiene que ver con los cinco clubes que reciben ayudas nominativas, lo que supone un agravio en la comparación con el Sagunto FB. El año pasado «nos dieron 18.000 euros y no entendemos que el Saguntino, al que no deseo que le bajen la ayuda, le den 75.000 euros cuando apenas tienen equipos de escuela y nosotros tenemos más de 300 licencias federativos entre jugadores y entrenadores de los 19 equipos que tenemos». A la hora de reclamar un mejor trato «siempre apelan a las bases, cuando es evidente que hay que cambiarlas».

Imposible limitar el acceso

Además de destacar la solución que se dio al peligro que presentaban los postes que sujetan las redes detrás de las porterías, Antonio Hernández lamenta que, las condiciones de los campos de Xulla, «nos hicieron imposible limitar el acceso durante las restricciones. Se colaba todo el mundo e incluso un árbitro nos advirtió que lo reflejaría en el acta, aunque ya lo dijimos que no podíamos hacer nada».

En esta situación, Hernández señala que «luchar día a día para no recibir nada a cambio o ver cómo se nos deja de lado priorizando deportes minoritarios o clubes elitistas nos hace plantearnos si merece la pena seguir».

Deterioro. Estado que presentan las instalaciones de los campos de Xulla. 1 Campo de F8 inutilizado. F

2 Exterior del terreno de juego. F

3 Un vestuario. F