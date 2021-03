Varios actos vandálicos han dejado en Benavites unos destrozos valorados en unos 10.000 euros, tanto en la zona de paelleros y el almacén municipal contiguo a este espacio, además de la zona aneja a Benicalaf donde se han registrado acciones contra señalética. «Se aprovechan de que no tenemos efectivos suficientes para garantizar su vigilancia y destruyen por el mero placer de deshacer. Mientras no haya conciencia ciudadana de que los bienes públicos son de todos; mientras no entendamos que los pagamos entre todos para poder disfrutarlos entre todos; estas cosas seguirán pasando», afirma el alcalde, Carlos Gil. Junto a ello, recalcaba que estos destrozos obligarán a invertir recursos que podrían destinarse a otras áreas. «Las administraciones nos vemos obligadas a limitarnos a invertir en reponer debido a este tipo de acciones, sin poder avanzar o mejorar en otros ámbitos o infraestructuras que nos permitirían avanzar», lamentaba.