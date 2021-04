La asociación del patrimonio insiste en rechazar que se tire todo el Pantalán

Ese proyecto, a juicio de la entidad, «debería mejorar mucho para siquiera mostrar un mínimo respeto por el Patrimonio Industrial». De hecho, asegura que «la única concesión» incluida en la memoria del proyecto «es que las nuevas plataformas irán apoyadas sobre grupos de tres pilotes, similares a los actuales aunque de sección diferente». «Y parece que eso basta para que el proyecto afirme que así se consigue la “preservación del Patrimonio Industrial”», añade en tono crítico.

La entidad recuerda que «el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la APV en 2019, y aún hoy vigente, dice que ésta «se compromete a realizar la rehabilitación del Pantalán (...) con un importe máximo (...) de cinco millones de euros». Así, agrega que «el proyecto presentado por la APV, con fecha de diciembre de 2020, destina 2,7 millones de euros para la construcción de este nuevo muelle».

Por ello, reclama que no se proceda a demoler «nada que no sea imprescindible. No queremos sufrir otra perdida irreparable como la de la primera Escuela de Aprendices. El Pantalán es la única infraestructura que nos queda de la Compañía Minera de Sierra Menera, la cual supuso el origen de esta población», destaca.

Junto a eso, pide «que se mantengan y rehabiliten todos los pilotes y encepados existentes en toda la longitud actual, preservando así la huella paisajística del Pantalán. El informe contratado por el Ayuntamiento concluye que todos los pilotes y sus encepados pueden rehabilitarse y serán capaces de soportar olas y viento sin problema», apunta.

Igualmente, tal y como piden EU y PP, demanda conservar y rehabilitar los seis primeros tramos del Pantalán y recuerda que un informe también concluye que esos tramos, con una longitud de 180 metros, pueden conservarse con sus características actuales.

Junto a esto, reivindica que se recuperen y pongan en valor los elementos patrimoniales que aún perduran en el Pantalán. «El proyecto prevé la instalación de dos juegos de voley-playa, pero no la recuperación de una sola de las tolvas de mineral que se sitúan en el extremo del Pantalán», lamentan.

Igualmente, reclama «que se dote de contenido patrimonial al conjunto resultante». «Es necesario disponer los medios de información que ofrezcan al visitante la visión global de lo que era el Pantalán cuando estaba en funcionamiento, su contextualización en el conjunto de las infraestructuras de la Compañía Minera y qué supone en el paisaje de nuestra costa», señalan.