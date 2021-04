«La pandemia ha sido muy dura para mayorales y cofrades mayores»

¿La pandemia ha hecho mella en la Cofradía de la Sang y ha habido que lamentar muchas bajas o la cifra de cofrades se ha mantenido estable?

Lamentablemente la pandemia no hace distinciones. La Cofradía ha sufrido la pérdida irreparable de miembros muy queridos; cofrades de toda la vida con un gran conocimiento de nuestras tradiciones y de cuyos consejos nos va a ser difícil prescindir. Lamentamos la pérdida de todos los vecinos que durante este tiempo nos han dejado (cofrades y no cofrades) y les dedicamos en estos días, nuestro recuerdo y nuestras oraciones.

¿Ha habido nuevas altas desde marzo de 2020?

Se nos ha comunicado oralmente la voluntad de dar de alta a nuevos cofrades, pero no se ha formalizado ninguna pues el Viernes de Dolores se realiza el acto que escenifica esa entrada a nuestra cofradía y no se ha podido celebrar estos dos años.

¿En la historia de la fiesta hay precedentes similares?

Debido a que todos nuestros archivos fueron incendiados y destruidos durante la Guerra Civil , no podemos tener constancia tampoco de cómo se sucedieron los hechos durante las diferentes oleadas de la mal llamada Gripe Española. Sí conocemos es que en 1936 hubo una Mayoralía que hizo la «Festa» y hasta 1940 no hubo Semana Santa y quien hizo la «Festa» ese año como el siguiente fue la Junta Directiva. Es el precedente más cercano.

¿Cree que la mayoralía de 2020 aún podría organizar la fiesta en cuanto la covid-19 lo permita o como ya hay otras con años reservados, ¿debería esperar otra oportunidad o pactar un cambio de fecha?

No haber tenido oportunidad de poder realizar ningún acto a causa de la pandemia, generó en la Mayoralía del año una tremenda frustración. Hay que tener en cuenta que llevan muchos años preparando su «Festa» y esta suspensión supuso un gran mazazo para ellos, como también para Mayorales posteriores que han visto como su año se desvanecía. Pero considero que también ha sido muy duro para todos aquellos cofrades que, siendo ya muy mayores, han visto mermada la posibilidad de poder volver a participar pues estos dos años son prácticamente irrecuperables para ellos. Sin embargo, hasta que no celebremos la Junta General que quedó pendiente la pasada Semana Santa, ni éste ni otros asuntos podrán ser resueltos definitivamente. Este tipo de decisiones es habitual que se tomen en ella.

¿Han valorado hacerla de manera virtual o van a esperar a que pueda hacerse presencial?

La Junta Directiva ha sopesado todas las alternativas posibles para realizarla, pero debemos pensar que gran parte de nuestros cofrades son personas mayores que no están versadas en la informática e incluso carecen de esos medios, por lo que nos vemos obligados a buscar alternativas más tradicionales para no cercenar el derecho de ninguno. Nuestro deseo es realizarla lo antes posible y que pueda tener acceso todo cofrade que así lo disponga con la seguridad de que su salud no correrá riesgo alguno.

Al margen de las celebraciones religiosas en las parroquias, ¿cómo podrá vivirse esta Semana Santa en Sagunt?

Gracias a los archivos históricos que nos han cedido, estamos retransmitiendo a través de nuestra página web y coincidido con su horario tradicional, procesiones y actos celebrados en el pasado. También suenan por la megafonía (cedida por nuestro ayuntamiento) en la Plaza de La Sangre y en la Plaza Mayor bandas de trompetas y tambores. Hemos prestado un especial cariño al monumento que el Jueves Santo exhibiremos en la puerta de la ermita. Aún, así, la Semana Santa tiene un recorrido como vivencia interior y de introspección personal que permanece inalterable. La Junta Directiva ha programado unos pequeños gestos para ayudar a mantener con ilusión ese sentimiento de fraternidad y de pueblo, pero lo más importante es apelar a la responsabilidad social frente a la pandemia. Animo a todos a centrar su atención en las necesidades de las personas más próximas, mostrando la solidaridad y el amor que forma parte de nuestra condición de cofrades. ¡¡Purísima Sang de Jesucrist!!