El concejal del PP en Canet d'En Berenguer Rafa Corresa dice hoy adiós a la política, tal y como hiciera en julio del año pasado su compañero de partido, Jaime Linares.

Tras 10 años como edil, Corresa ha optado por dimitir del cargo para centrarse en el negocio de hostelería que abrió en plena pandemia en la zona de playa."Es lo más honesto que podía hacer. Este negocio es muy sacrificado y no podía compatibilizarlo bien con la labor de fiscalización al gobierno local que ahora hacemos en la oposición. Por eso, lo mejor es dejar que pase otro", decía este experimentado hostelero al tiempo en que, a preguntas de Levante-EMV, desvinculaba su decisión de razones de tipo político o posibles desencuentros internos. "Seguiré en el partido y ayudaré, pero no me da la vida ahora para más", apuntaba.

Corresa ha comunicado su decisión en pleno telemático celebrado esta mañana y su idea es presentar esta tarde su renuncia de forma oficial por registro de entrada.

Tras haber llegado a estar en el gobierno local 8 años y liderar el área de Turismo, Rafa Corresa asegura irse satisfecho de su etapa en política. "Siempre he heho lo que entendía que era lo mejor. En algo seguramente me habré equivocado, pero estoy muy satisfecho del trabajo que hice con Sagunto para llevar a cabo iniciativas conjuntas a nivel de Turismo", decía."Me voy encantado de haber podido trabajar con Natalia Antonino y con el anterior alcalde de Sagunt, Quico Fernández, que es posiblemente de los alcaldes de Sagunto que más ha hecho por vertebrar la comarca", añadía sin reparar en siglas, en relación a la socialista que lleva años al frente del área de Turismo de Sagunt y al nacionalista de Compromís que ahora es edil de Urbanismo.

En su lugar se espera que entre como concejal el joven Kevin Alcaraz, que iba de número 6 en la lista pues, aunque el PP tiene cuatro ediles en Canet, María José Sánchez ya reemplazó a Jaime Llinares, después de que éste también dejara el cargo.