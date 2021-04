Vacunados, pero sin bajar la guardia

La vacunación masiva de personal docente continuó ayer con normalidad en Sagunt y sin incidentes, como confirmaron desde el área sanitaria tras varias horas de trabajo en el pabellón René Marigil. Entre ayer y hoy está previsto que un total 2.300 personas de centros educativos de Sagunt, Port, Canet, Les Valls, Puçol y El Puig recibieran su primera dosis de AstraZeneca.

Entre el profesorado vacunado ayer, la tendencia seguía siendo la prudencia. «No venimos con miedo, pero sí con cierta cautela. Somos conscientes de la importancia de la vacunación, pero los cambios en el calendario han generado cierta incertidumbre», decían unos profesores.

No faltó quienes manifestaron mayor preocupación ante los posibles efectos secundarios, pero sí acudieron ponérsela. Además, como ocurrió en la primera jornada, la valoración general sobre la organización fue excelente. Desde la coordinación médica se instó a todos a seguir manteniendo las medidas de seguridad y no bajar la guardia «a pesar que estéis vacunados». «Cuando estéis en un restaurante o en una reunión, no relajéis el uso de la mascarilla y las normas, la dosis de la primera vacuna no os inmuniza al 100%», recordaban.