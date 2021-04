El anuncio de que el Ayuntamiento de Sagunt va a aceptar la propuesta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para rehabilitar el Pantalán no solo ha levantado voces críticas entre EU, PP y la asociación por el Patrimonio Industrial del Port Sagunt. Iniciativa Porteña ha querido mostrar su «satisfacción» y recordar que ya ha elaborado «un extenso documento que sin alterarlo, lo mejora sustancialmente sin que suponga un incremento de coste», afirma su edil Juan Guillén.

«Restaurar un pequeño tramo no es lo más adecuado, ya que podría no aguantar el embate de las borrascas, que se ha demostrado que han ganado en altura e intensidad. El antiguo pantalán fue construido con unas hipótesis de carga muy distintas a las actuales, y su sistema constructivo y su cota sobre la superficie del mar no son los más adecuados para las condiciones ambientales de hoy en día. Podríamos encontrarnos con el antiguo pantalán rehabilitado y al poco tiempo acabar en el fondo del mar», afirma.

Respecto a las propuestas de IP, destaca la mejora de la accesibilidad con la dársena norte, de la jardinería y la creación de un espacio museístico al aire libre «con piezas de singular valor y originales del pantalán, como las tolvas, encepados de hormigón, algunos trípodes, etc. Estas piezas se colocarían a lo largo de la escollera norte, mientras que en la plataforma peatonal se colocarían paneles explicativos de la historia y construcción del pantalán».

Trípodes similares

«También valoramos positivamente que el nuevo pantalán utilice trípodes para sustentar la plataforma peatonal, como en el antiguo, de forma que el aspecto final será muy similar», añade además de ver este lugar como «el punto final ideal para la vía verde de Sierra Menera cuando se finalice». IP defiende así «la necesidad de no dejar pasar esta oportunidad de poner en valor nuestro pantalán». «Apoyamos sin reservas la propuesta de la APV, junto con las aportaciones que puedan hacerse. Esto nos situaría como un referente nacional e internacional y modelo de integración de la ciudad con su puerto», añade.