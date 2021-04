El CD Acero recarga oxígeno

El CD Acero logró una victoria importante 1-0 ante el Villajoyosa que le acerca un poco más a su objetivo de mantener la categoría. El Atlético Saguntino no logró pasar del empate (0-0) ante un gran CD Eldense, firme candidato al ascenso directo, que de poco sirve a los Saguntinos para estar entre los dos primeros de la tabla en su nuevo grupo de ascenso.

El CD Acero logró en el Fornás una importante victoria que les aleja 3 puntos de la zona des descenso directo. Un gol de Civera en el minuto 70 y una parada de una pena máxima de Vicent dieron la victoria a un conjunto rojiblanco que tras marcar, concedió demasiado al rival y casi se tiene que conformar con el reparto de puntos.

El entrenador rojiblanco, Santi Martínez comenta del choque que ‘era un partido que afrontábamos con un poco de incertidumbre porque el Villajoyosa jugaba su primer partido con míster nuevo y no sabíamos muy bien que estructura iban a adoptar, ni que altura de presión iban a imponer y bueno por ahí si que estábamos un poco más nerviosos. La primera parte estuvo muy igualada, por tramos nosotros llegamos a área alguna vez más. Por su parte, ellos tuvieron alguna posesión larga sin generar ninguna ocasión clara, pero si la primera parte fue de los dos. Eso sí, los últimos 15 minutos estuvimos cerquita de hacer gol’.

‘Tras el paso por vestuarios, salimos muy enchufados y concentrados en repetir lo que les estaba haciendo daño. Y así llegó nuestro gol , pero a partir de ahí no lo gestionamos bien. No supimos mantener las posesiones, concedimos perdidas que no habíamos tenido en mucho tiempo, sobre todo por dentro. Permitimos que el rival nos generara mucha incertidumbre y en un momento de esos provocamos un penalti que nuestro Vicent lo paró , ya era hora de que la moneda cayera de nuestra cara porque lo merecíamos desde hace tiempo. Hemos logrado tres puntazos, estamos muy contentos y ahora a darle continuidad contra el Hércules para tratar de salvarnos lo antes posible’, concluye Santi con respecto a la segunda parte del encuentro.

Empate que sabe a poco

El Atlético Saguntino se medía a uno de los rivales más potentes de su grupo en esta segunda fase de la competición. El Eldense fue a Sagunt a consagrarse como firma candidato al ascenso directo. Con el empate, lo tiene a punta de caramelo. Mientras que las opciones de quedar entre los dos primeros, se le esfuman a los saguntinos con este reparto de puntos . Su objetivo es quedar al menos cuartos para evitarse más eliminatorias de cara al play off de ascenso. El partido estuvo muy igualado en la primera parte. El Eldense tuvo más el balón pero la ocasión más clara llegó por parte del romano Danielle. Los visitantes reaccionaron pero Kedra impidió el gol. La otra clara ocasión fue otra vez de los de Beni Epinosa, concretamente de José Carlos. Se fueron a descanso con la igualdad en el electrónico y tras el paso por vestuarios, el partido estuvo memos emocionante y solo en los 10 últimos minutos los saguntinos tuvieron opciones de más.

El entrenador del Atlético Saguntino, Beni Espinosa, cuenta que ‘ Fue un partido duro ante uno de los equipos más complicados del grupo que seguramente terminen entre los dos primeros. El empate nos sabe a poco por las ocasiones que hemos generado, pero no hay que olvidar al rival que teníamos enfrente. Tenemos que ir jugando y puntuando en cada partido poco a poco para ver si logramos estar entre los cuatro primero y así jugar máximo dos eliminatorias de cara al ascenso’.