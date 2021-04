Una cervecera porteña se erige en la firma española más premiada en Lyon

Una pequeña empresa del Port de Sagunt se ha convertido en la cervecera española más laureada en el prestigioso concurso internacional de Lyon. «Cosa Nostra» ha logrado nada menos que cinco medallas de oro en un certamen donde se habían presentado 1.600 cervezas repartidas en 60 categorías.

«¡Hemos conseguido hasta el premio a la mejor cerveza española de la competición por delante de empresas similares a la nuestra o de otras tan fuertes como Mahou o San Miguel!», exclamaba eufórico y orgulloso Vicente Bernal, el artífice de todas esas recetas y «alma mater» de este negocio que comparte con su socio, Michel Wiater.

Este galardón tan especial les ha llegado justamente por la «Fat man», una cerveza «Imperial IPA».

También ha logrado otro oro con una «Imperial Stout (aromatizada)» ligada a un producto muy enraizado al Mediterráneo: La algarroba. «Siempre me gusta utilizar algún producto de la Comunidad Valenciana. Éste no es muy habitual para estos usos, pero a mí me gustó. Siguiendo esta filosofía, en otra de las cervezas premiadas introduje piel de naranja, la American IPA ‘Barbaritat’», añadía, tras triunfar también Lyon con una «Blond Ale» y otra «Bitter Blond».

Bernal admitía que estos galardones suponen «todo un empujón» para el negocio. «Nos viene muy bien, y más en un momento de crisis como éste. Es un arreón muy grande. De 8 cervezas que presentamos, hemos conseguido 5 oros; nada de lograr la plata. ¡Han sido cinco oros!», afirmaba este exprofesional de la construcción que, hace menos de dos años, se embarcó laboralmente en este mundo donde se había iniciado hace dos décadas por mera afición.

Estos cinco premios se suman al oro ya logrado en 2020 en el V Concurso Internacional de Cervezas Artesanas (CICA), como informó en su día Levante-EMV. Entonces, esa medalla le llegó con la «American Fruit IPA» que hizo para el grupo local «Dawn of Extintion», una edición que se agotó en un par de meses y que pretende volver a hacer para tenerla lista en verano de 2021. «Entonces, nos llamábamos ‘MrPiggins Brewing Co’, pero hemos recuperado nuestra marca original, Cosa Nostra», decía.

Aunque tres de estas cervezas galardonas ahora mismo están agotadas, en su local del Port de Sagunt aún se pueden degustar gracias a la caja que Vicente se suele guardar. Además, asegura que va a volver a «cocinarlas» de inmediato y a finales de mes prevé tenerlas disponibles. «Donde más seguimos vendiendo es en el País Vasco, pero tenemos distribución en Madrid, Barcelona, Murcia y aquí en la Comunidad Valenciana, aunque es cierto que en esta zona este sector lo tiene más complicado», decía agradeciendo la confianza de muchos bares y restaurantes de la localidad que desde hace tiempo confían en ese arte suyo tan especial; un trabajo que pronto espera ver reconocido en más competiciones «porque mi cabeza no para», avisa.