El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt ya ha presentado las alegaciones al proyecto para la regeneración de las playas de Canet d'en Berenguer, Almardà, Corinto y la Malvarrosa, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sacó a información pública hace unas semanas.

Para este trabajo, los nacionalistas han contado con el asesoramiento del Laboratorio de Costas de la Universitat Politècnica de València, puesto que, como asegura el teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, "entendemos que es imprescindible que contemos con la validación de la comunidad científica, que dota al documento de una solidez más que destacable". Estas alegaciones hacen un recorrido por las "inconsistencias" de los planes de la dirección general de la Costa y el Mar. De entre todas, "que son muchas, hay que destacar que el proyecto contempla el trasvase de 1.000.000 de metros cúbicos de arena de un banco situado en las costas de Cullera. Un trasvase hipotético, puesto que no está garantizado. Es como si quisiéramos hacernos una casa en un terreno que no es nuestro y que el dueño no está dispuesto a vendernos".

Otras cuestiones son que Costas no considera entre las posibles actuaciones las propuestas de los dos grandes estudios encargados por la misma dirección general, tanto el de IH Cantabria (2011) como el del CEDEX (2015). Igualmente, el documento no considera la unidad de actuaciones en los tramos, al tiempo que no tiene en consideración las obras que quieren hacer en las costas del sur de Castelló, actuación que, según los informes encargados por el ayuntamiento, afectarán en gran medida. "¿Imaginan encargar el proyecto de una casa a sabiendas de que en breve pasará una autopista por el lado y no tenerlo en cuenta? Pues algo pareciendo han hecho", señala el concejal de Compromís.

La otra gran cuestión que se plantea en las alegaciones es la sostenibilidad de las medidas que se quieren llevar a cabo. "Tenemos muy claro que si solo echan arena en nuestras playas y no se consideran otras actuaciones para retenerlas, en poco tiempo y a expensas de temporales como por ejemplo el Gloria u otras actuaciones no darán solución definitiva a los problemas que tenemos en nuestras playas”, reitera Pepe Gil.

De esta forma, "se hace todavía más necesaria la presentación del contencioso–administrativo contra el proyecto de las playas del norte de Sagunt. Insistimos, no porque queremos hacer daño a nuestros vecinos, sino porque queremos que la actuación se realice de manera conjunta en la unidad marítima y seguro que de esta forma podría ser más sostenible en todos los sentidos. Estamos con los vecinos de Almardà, Corinto y La Malvarrosa, pero también con los vecinos del resto de la ciudad que ven peligrar nuestras playas si no hacemos nada", concluye el edil de Compromís.