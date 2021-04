La diputada de Unides Podem y exconcela de Sagunt, Roser Maestro, y el edil de EUPV, Roberto Rovira, trasladaron su preocupación sobre la propuesta de deslinde del Malecón de Menera a los responsables del ministerio y al presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados en sendas reuniones.

En el Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid mantuvieron una encuentro con la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol. Durante la reunión, se le trasladó el profundo malestar sobre este proyecto que ya fue anulado por la Audiencia Nacional en 2018. También que el Ayuntamiento de Sagunt había presentado diferentes alegaciones al expediente además de colectivos como la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, Acció Ecologista Agró y también Esquerra Unida a través de su grupo municipal en Sagunt. En palabras del concejal de EUPV, Roberto Rovira, "es preocupante la actitud del ministerio porque afirman que están obligados a hacer el deslinde, pero la sentencia de la Audiencia Nacional no dice eso, dice que queda anulado porque se hizo sin respetar la Ley de Costas y en ningún caso obliga a volver a hacerlo". Además, "es un deslinde que se hace de oficio por el ministerio, que está actuando contra el dominio público en lugar de protegerlo, justamente lo contrario de lo que defiende la Ley y más aún donde existen enormes intereses económicos privados”.

Tras esta reunión, "desgraciadamente vemos que el ministerio no parece tener intención de rectificar sobre esta propuesta de deslinde que solo beneficia a intereses privados que han quedado evidenciados a lo largo de los años en detrimento del interés general. Desde EUPV, esperamos que el ministerio acepte las alegaciones presentadas tanto por el ayuntamiento como por el resto de los colectivos y de no ser así continuaremos esta batalla hasta las últimas consecuencias. Un gobierno progresista no puede actuar contra la protección de nuestro litoral que durante décadas ha sufrido la especulación sin límites y hay que exigir decisiones políticas urgentes".

Posteriormente se celebró otra reunión en el Congreso de los Diputados con Juan Antonio López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto con Maestro y Rovira. Tras trasladarle el problema y la reivindicación del movimiento ecologista de recuperar este espacio para uso público y verde, acordamos elaborar iniciativas por parte de la diputada saguntina y él mismo como miembros del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso. Desde EUPV, “pelearemos para que nuestro grupo parlamentario reclame una solución urgente a los terrenos del Malecón de Menera para que sigan siendo terrenos de dominio público y pueda consolidarse este espacio como zona de uso público y se proceda a su regeneración como espacio natural".