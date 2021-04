És cert que després de les eleccions democràtiques de 1931 guanyés el sector republicà el 14 d’abril és va proclamar a l’Ajuntament de Sagunt la Segona República en un acte on s’agafava «el hecho público manifestado por el deseo de proclamar la República en esta Ciudad y haciendiose eco de tales sentimientos, procediendo a celebrar Asamblea magna con el fin indicado y constituir los organismos provisionales de los asuntos del Ayuntamiento».

Aquest acte dos dies després de les eleccions s’agafa com a referent de la proclamació de la República però no és fins el 16 d’abril, dos dies després, quan té lloc en el saló de plens la sessió inaugural del nou Ajuntament. Se celebren dues sessions; en la primera es procedeix a la presentació dels vots obtinguts per cadascun dels 19 regidors electes i els seus districtes, i s’atorga la presidència al regidor més votat, Juan Molinero. Després es procedeix a l’elecció de l’alcalde, i s’alça com a guanyador, Juan Chabret Bru amb 18 vots a favor i una papereta en blanc. El mateix procediment se segueix per a l’elecció dels quatre tinents d’alcalde.

En este període és clau Juan Chabret Bru, primer alcalde republicà, el quan va nàixer a Sagunt (1883-1976). Advocat. Fill d’Antonio Chabret i Fraga, cronista oficial de la ciutat. Alcalde de Sagunt, per la Dreta Regionalista Valenciana de 1931 a 1933. Baix el seu mandat es van realitzar importants obres i millores en els dos nuclis de població i en les seues vies d’accés. Finalització del Col·legi Públic «Cronista Chabret» en el nucli antic i el primer col·legi en el nucli de Port de Sagunt. La finalització de les obres i el trasllat, el 1933, al nou edifici de l’Ajuntament, en la Lonjeta, etc. Diputat a Corts Generals pel Partit Unió Republicana Autonomista (PURA) de 1933 a 1936. Va formar part del Comité d’Educació i Cultura.

Diferents alcaldes

Personalitzem en ell però durant al Sagunt Repúblicana varen haver diferents alcaldes que varen tindre que lidiar també amb el conflicte bèl·lic com Miguel Vives Latorre, José Doñate Franch, Lucio Ramos Pangua, Antonio Blesa Martínez, Manuel Cárdenas Berbel, Antonio Agustí Gil, Francisco Bruixola i Juan Tudón Badía.

Un reconeixement a les persones que en els pobles i ciutats feren per este període.