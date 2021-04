El mes de març va acabar amb l’aterratge forçós d’un avió francés en la platja del Port de Sagunt, enfront del dipòsit de briquetes de la companyia minera de Sierra Menera, a causa d’una avaria de l’hèlice. Va ser a les 9.15 hores del 27 de març. El biplà realitzava el trajecte Rabat – Tolosa. Era conduït pel pilot Dejobert i tenia com a únic passatger al senyor Bashing. Immediatament es van desplaçar allí els carabiners i el contramestre del Port. També molt de públic s’hi va acostar. La correspondència es descarregà en un cotxe que va fer marxa cap a Sagunt. Després, va continuar el viatge cap a París.

En eixos dies, també va ser notícia l’accident que passà en les obres de la nova central de la companyia Ojos Negros. Va caure un tauler d’una bastida en el cap d’un obrer. Es tractava de Feliciano Morós Sauquillo, de 27 anys i de Corrales d’Utiel. Li va produir una fractura de crani.

El 27 de març va celebrar sessió plenària l’Ajuntament de Sagunt. Es va tractar la sol·licitud exposada per Juan Martínez i Julian Chabret perquè no es fera cine en el café “El Dorado”, per no complir els requisits legals. L’alcaldia coneixia que el propietari, Tomás Monzó, havia sol·licitat la realització en determinats dies de projeccions per a a pagar els deutes que tenia. Se li havia contestat que sols podria fer-les si tenia l’autorització del Govern Civil. Una segona polèmica tractada en aquella reunió va ser la participació de l’Ajuntament en l’acte de combregar de malalts que tindria lloc diumenge 29 de març. El regidor Peris deia que tradicionalment havia estat pagat l’acte per l’Ajuntament. Considerava que era “una fiesta bonita y popular a la que se asocian todos”. El regidor Escrig s’oposà perquè hi havia treballadors municipals que no havien cobrat fa tres mesos i que tampoc s’estava pagant la pensió als pobres. El regidor García va recordar que l’any passat una “alma piadosa”, Fausto Caruana Aloy, va pagar les despeses. Finalment l’Ajuntament va optar per no fer seua la festivitat ni tampoc assistir.

La primera reunió de la corporació saguntina del mes d’abril es va celebrar el dia 3. Va destacar la proposta del regidor Casanova perquè el pa costara el mateix a Sagunt i al Port. L’alcalde va respondre que els forners li van dir que tenien més despeses per a realitzar eixe producte en un lloc que en l’altre.

El 8 d’abril el diari El Imparcial anunciava que l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez aniria a València el mes de maig per a rebre un homenatge. Es deia que arribaria en tren fins a Sagunt. Des d’allí, en una nau, arribaria a València. En el Ple municipal de Sagunt del 26 d’abril, es va acordar, a proposta del regidor Fausto Caruana, que el consistori se solidaritzara amb els actes d’homenatge al destacat novel·lista.

En aquells dies també a la comarca van haver notícies que cridaren l’atenció de la premsa. El 14 d’abril el diari Las Provincias exposava que l’arquitecte Javier Goerlich havia denunciat que en la casa que tenia a Estivella havien entrat uns lladres i que ”arrancaron una reja que da a la calle, y se llevaron ropas y efectos de valor”. Este destacat arquitecte municipal de la ciutat de València, va tindre un xalet a l’entrada de la població durant molts anys.

En el gual del riu Palància, situat entre Estivella i Albalat, va ofegar-se un xiquet. Però eixe i uns altres temes formaran part del pròxim “De cent en cent”.