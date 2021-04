El reinicio de las obras que deben dar luz al Centro de Visitantes del Castillo de Sagunt «sigue pendiente pese a los reiterados anuncios por parte del PSOE o Compromís de su inmediato comienzo». Así lo puso ayer de relieve el portavoz del PP en Sagunt, Sergio Muniesa, a la vez que instaba al gobierno municipal a que «exija respuestas».

Como informó Levante-EMV, a Conselleria de Cultura afirmó el pasado febrero a este diario que la reanudación de estos trabajos se esperaba «en breve» porque ese departamento ya había dado el visto bueno a la modificación del proyecto inicial, tras la aparición de unos restos arqueológicos, y solo faltaba que Contratación les comunicase la firma del contrato modificado. Sin embargo, como apuntaba el portavoz del PP, «todo sigue igual».

Para Sergio Muniesa, que el Centro de Visitantes del Castillo siga cerrado «es inadmisible» y recordaba que la obra para darle luz «es una actuación que tenía un plazo de ejecución de seis meses y cuyo inicio se preveía para el otoño de 2017, pero que 4 años más tarde sigue sin finalizarse». «Es inaceptable», decía. «Al socialista Darío Moreno y sus socios de gobierno habrá que preguntarles exactamente que es lo que entienden por “en breve” después de todos los anuncios en falso realizados».

Así, instaba «al gobierno local con el alcalde a la cabeza» a «que haga valer su posición y no dé muestras, una vez más, de un entreguismo sin límite a los suyos».

Junto a ello, aseguraba que «después de 6 años en el ayuntamiento, al tripartito no se le conoce una inversión destacada en nuestro patrimonio, pero lo más grave es que, ni tan siquiera, el haber finalizado alguna de las que les dejamos en marcha, como toca. Después de todo este tiempo lo que realmente queda claro es que los anuncios no finalizan las obras. Lo verdaderamente inaudito, no es solo que después de todos estos años siga sin finalizarse la obra, sino que haya un tripartito que se ha convertido en parte del problema al mostrarse incapaz de exigir a Puig y Oltra una solución definitiva», decía.