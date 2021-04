El Centro Delàs de Estudios por la Pau ha vuelto a hacer un llamamiento al gobierno del Ayuntamiento de Sagunt, a los mandatarios autonómico y a los gobiernos municipales de la Comunitat Valenciana a que "no acepten ofrecer puerto seguro" a "buques saudíes que podría venir cargado de material para la guerra del Yemen"; una petición que ha hecho extensiva a "autoridades portuarias y a sus trabajadores y trabajadoras".

La entidad ha vuelto a manfestarse en esta línea justo en un día en el que el el barco saudí 'Bahri Jeddah' ha hecho una escala en el puerto saguntino, donde ha cargado mercancía general entre la que se contaba una pala eólica y varios contenedores cerrados, según ha podido saber Levante-EMV.

Desde el colectivo insisten en que "son conocidos por todas y todos los crímenes de guerra y la sistemática violación de los Derechos Humanos que Arabia Saudí viene cometiendo hacia la población civil de Yemen". Por ello, en un escrito que sus representantes ha entregado hoy a responsables municipales de Sagunt, esta entidad rechaza con carácter general este tipo de escalas y recuerda que "no es la primera vez que una naviera de Arabia Saudí sale de puertos españoles con armas. Desde 2015 se han registrado hasta 33 escalas de estos barcos a diferentes puertos del Estado, al menos en tres ocasiones al Puerto de Sagunto", decían tras recordar que "en mayo de 2019, el gobierno español permitió que el barco saudí, el Bahri Yanbu, saliera desde Santander cargado con armas después de no conseguir entrar en el puerto francés de Le Havre por la presión de activistas defensores de derechos humanos que impulsaron un recurso judicial".

Ante la "falta de transparencia y hermetismo actual" sobre la carga de este tipo de barcos, desde el entidad admiten que no pueden saber si el barco ha cargado o no armas en Sagunt, pero creen que " aunque no se carguen armas en Sagunto, es denunciable y vergonzosa la falta de coherencia del gobierno al ofrecer puerto seguro a quienes hacen la guerra en vez de los quién la sufren y huyen arriesgando sus vidas en nuestro mar y sin un pasaje seguro. El gobierno español es responsable tanto de las armas que vende como de ofrecer Sagunto como lugar de tráfico de éstas".

En este sentido, reclaman también que "el gobierno autonómico y los gobiernos municipales opten por medidas de inspección previas que garanticen una actividad portuaria ética y consecuente con el fomento de cultura de paz y de desarme, tal como impulsa la propia Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Generalitat Valenciana: “con el fin de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del miedo y la violencia. El desarrollo no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sostenible” (Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible)".

Igualmente, piden que " el municipio de Sagunto y su Consejo Municipal de Paz, Solidaridad y Cooperación muestren su más profundo rechazo a la llegada de la naviera saudí. En este caso, sería una oportunidad para continuar siendo consecuentes con sus alineamientos y acciones municipales vinculados a la paz, a la solidaridad, y a la sensibilización ciudadana en el fomento de una educación para la paz y el desarme que favorecen la construcción de una sociedad menos violenta y que ayuda a evitar las guerras".

Finalmente, exigen "un replanteamiento y un cuestionamiento de las políticas de defensa y seguridad al gobierno español. Las armas españolas no tendrían que ser utilizadas como instrumentos de política exterior; y más si esto supone muerto, violencia y daños irreversibles sobre

la vida de millones de personas", afirman además de seguir denunciando "el negocio armamentístico que sostiene el Gobierno español con Arabia Saudí, país que ocupa el quinto lugar de mayores importadores de armamento español a escala mundial por un valor cerca de 2 mil millones de euros los últimos diez años. Exportaciones que continúan el 2020, cuando a pesar de haber limitado y paralizadosus exportaciones de armas algunos de los principales exportadores en Arabia Saudí, se exportaron 32 millones € en municiones, explosivos y armas pequeñas, a las que hay que sumar la entrega de las fragatas de Navantia, imprescindibles para realizar el bloqueo naval en la guerra del Yemen. Estas exportaciones tendrían que ser consideradas ilegales si nos atendemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas que no permite la venta de armas a países en conflicto armado", afirman.

Junto a ello, apuntan que "el conflicto armado en el Yemen, especialmente silenciado por los medios de comunicación y la comunidad internacional, ha propiciado la crisis humanitaria más relevante de las últimas décadas. Según datos del ACNUR1, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Por otro lado, han sido desplazadas en el interior del país 4 millones de personas y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional. El conflicto ha causado la muerte de unas 100.000 personas y el 67% de las muertes civiles han sido causadas por ofensivas de coalición lideradas por saudíes. Un escenario que observadores de la ONU han descrito como “la peor crisis humanitaria provocada por la acción humana a nuestros tiempos”", señalan en su escrito.