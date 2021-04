Los accesos a los campos de fútbol del Atlético Saguntino y el FB Sagunto han vuelto a levantar críticas, en este caso desde el ámbito político. El portavoz del grupo popular en el ayuntamiento, Sergio Muniesa, es quien pide al gobierno municipal que «se deje de excusas y elimine de forma rápida y definitiva el riesgo de accidente para quienes acuden a esta zona, un peligro que se ha incrementado con el vallado de un bache en el centro del badén que cruza el río y que lleva meses así».

Tras comprobar las dificultades de los autobuses de los equipos visitantes para sortear este socavón, Muniesa pide que «el tripartito del ‘vamos a hacer’ ejecute estas obras que se solicitaron hace más de cuatro años para mejorar las condiciones de seguridad a través de una moción de los populares al pleno, una manifestación más de la pasividad del gobierno a la hora de resolver problemas».

El exalcalde añade que «la excusa de no hacer nada porque se están estudiando alternativas ya no cuela y, mientras, infinidad de niños que acceden cada vez en mayor número hasta esta ubicación aprovechando los carriles no motorizados y coincidiendo con la circulación de vehículos se encuentran con un escenario de aún mayor peligro al coincidir en ese estrecho paso el tránsito de coches y bicicletas, que se incrementa en los periodos que anochece antes».

Muniesa apunta que «cuando gobernamos, introdujimos gran cantidad de mejoras, pero, en estos últimos seis años, el tripartito no ha sido capaz ni de facilitar mejoras de este acceso con la ampliación del actual gual con una zona delimitada al tránsito de vehículos no motorizados».