Pilar Tarragón Maicas ha sido reelegida como secretaria general de UGR en el Camp de Morvedre y l’Horta Nord-Camp de Túria, tras llevar en el cargo desde 2016, por lo que iniciará ahora su segundo mandato.

Su candidatura ha recibido el 90,57% de votos a favor del total de los delegados, como explicaban desde el sindicato.

Tarragón afirma que está muy ilusionada, porque los máximos responsables del sindicato tienen muchas ganas de trabajar y de crecer como sindicato.

Las personas que le acompañarán en los próximos 4 años en la dirección de la comarca son José María Molina Martínez, como responsable de la Federación de Industria Construcción y Agro; José Miguel Yepes López, al frente de los Servicios Públicos y Lorena Ortega Bonete, como referente en la Federación de Servicios Movilidad y Consumo.

En breve está previsto que a ellos se les unan más colaboradores, pero Tarragón asegura que sus líneas principales van a ser el trabajo en equipo, la colaboración entre todos, y el apoyo especial a los delegados y delegadas jóvenes.

Como apuntan desde UGT: «En los últimos años en esta comarca, y a pesar de la mala situación económica por la pandemia que estamos sufriendo, UGT ha crecido en afiliados/as y en delegados/as, y eso ha sido fruto de un buen trabajo, pero tenemos que mejorar esos resultados y crecer mucho más, debemos esforzarnos por ser un sindicato útil y atractivo para la juventud, ya que ellos no son el futuro sino el presente del sindicato. Pilar continuará apoyándose en los mayores, ya que son una fuente de conocimientos y de experiencia que no se debe perder».

Tarragón remarca que, desde sus inicios, ha luchado por la integración de la mujer en la dirección del sindicato y piensa continuar en esa línea, si bien desde el sindicato se admite que ahora tienen menos mujeres que hombres afiliadas y delegadas, aunque afirman que «en ello se está trabajando y mejorando en los últimos años, y ella considera que se debe continuar en esa lucha».

«A la UGT nos preocupa el empleo y por ello participamos con las administraciones públicas en programas de empleo, pero no cualquiera, reclamamos empleo estable y de calidad, con seguridad y derechos y en estos momentos en los que todavía vivimos una situación de pandemia mundial es muy importante cumplir y hacer cumplir nuestros derechos, algo tan básico como el trabajo de 8 horas al día con un máximo de 40 horas a la semana en muchas ocasiones a la patronal se le olvida y lo incumple. Recordando derechos en el puesto de trabajo es muy importante la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes y enfermedades profesionales que luego suceden y todos lamentamos, y en este sentido nunca debemos bajar la guardia, porque con la salud no se juega, aunque en este campo y en la situación actual muchas empresas están incumpliendo sus obligaciones y no lo vamos a permitir», apuntan además de remarcar que «siempre hemos defendido la defensa del medio ambiente y del empleo verde, estos son momentos para fortalecer y defender estas líneas de actuación».