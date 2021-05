Un guardia rural del Consell Local Agrari del Ayuntamiento de Sagunt encontró ayer un anónimo amenazante que ha sido interpretado como un claro aviso para que no vuelva a encabezar una candidatura a las próximas elecciones sindicales, previstas en unos 15 días. Escrito a máquina y con faltas de ortografía, en el papel se podía leer : «Para el sindicalista de la oficina, quédate quietecito porque estás de interino».

El texto fue dejado por debajo de la puerta de entrada del Consell Local Agrari, así que su destinatario se lo encontró nada más llegar al trabajo. «Fui elegido delegado sindical hace 4 años por UGT pero me dí de baja por cuestiones personales y esta vez ya no pensaba volver a presentarme. Algunos compañeros me animan a que me presente con una lista independiente pero no lo tenía claro. Y la verdad es que, al recibir este anónimo, me dan más ganas de hacerlo; solo por no quedarme callado», decía Eugenio Bel a Levante-EMV además de calificar la nota como «una chiquillada de cobardes, más propia de niños de colegio que de adultos, pero que te coaccionen así con estas amenazas no es ni lo más profesional ni lo más ético».

El guardia admitía que no es la primera vez que se ve en cierto modo coaccionado pues hace ya más de un año sufrió un sabotaje en su moto, al encontrársela con una rueda rajada cuando la tenía aparcada en el mismo garaje del Consell Agrari. «Creí que era un pinchazo sin más, pero en el taller me dijeron que estaba rajada adrede. Yo soy una persona que evito los problemas y solo quiero aportar en positivo. Antes de ser delegado sindical, nunca he tenido ningún problema. Y por esto no debería tenerlo. A mí solo me interesa ayudar lo que pueda para mejorar las condiciones de trabajo», apuntaba sin saber si los dos hechos pueden tener relación.

De momento, ha descartado presentar denuncia al creer que «sin pruebas, eso quedará en nada». «Yo me puedo imaginar de quién viene este anónimo, pero como no creo que las denuncias puedas prosperar, no voy a perder tiempo», decía.

Consciente de que el hecho de no contar con una plaza en propiedad no le impide «intentar colaborar en mejorar las condiciones de la plantilla», el guardia apuntaba que precisamente la mejora de las condiciones de los interinos había sido uno de sus objetivos estos años. «Por iniciativa mía hemos conseguido cosas, como los vestuarios, más dinero para equipos de protección, la consolidación de las plazas de los interinos o una organización del servicio más efectiva».