Jornada de convivencia en torno al rugby en Sagunt

Estreles de Morvedre Rugbi Club. El campo de rugby de Baladre acogió una jornada de convivencia con asistencia de jugadores de las tres categorías en las que está competiendo el Estreles Morvedre. Los más pequeños fueron los más cumplidores a la hora de participar en esta mañana de entrenamientos para preparar el encuentro que el próximo sábado disputarán como locales. Además del equipo sub 8, también los sub 10 y los sub 12 animaron la actividad, con la colaboración de monitores y padres que soportaron los placajes y bromas de los más pequeños.