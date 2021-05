El sindicalista coaccionado no irá a la reelección en Sagunt pese al apoyo recibido

Eugenio Bel asegura a este diario que, tras pensarlo este fin de semana, ha optado por no volver a ser candidato a las elecciones sindicales previstas para el día 15, tal y como le animaban a hacer muchos compañeros incluso en una lista independiente, al ver el trabajo que ha realizado durante los últimos años, tras ser elegido la última vez como representante de UGT. «Mi idea inicial era dejarlo e incluso me dí de baja. Últimamente los compañeros me animaban a volver a presentarme y el anónimo me hizo pensármelo aún más en serio, porque me reactivó ganas de seguir. Pero he recapacitado y no voy a presentarme. Quería dar concluida esta etapa y eso voy a hacer. No quiero ningún follón con nadie», aseguraba a este diario.

Bel negaba en cualquier caso que el anónimo le haya afectado. «Esto me parece más bien una tontería de alguno que se aburre. Cuando sales al campo a veces sí recibes amenazas en serio porque ahí te juegas la cara. Esto a mí no me afecta. Se va a quedar como una anécdota, nada más», apuntaba.

El trabajador también decía no buscar ningún protagonismo y esperaba que lo ocurrido «no se acabe usando política o sindicalmente». Ahora bien, agradecía los mensajes de apoyo recibidos desde lo ocurrido.

Al margen de ese respaldo recibido a nivel privado, UGT quiso «denunciar públicamente» lo sucedido y mostró su respaldo al trabajador afectado «ante tan burdo, bochornoso, cobarde y desestabilizador acto».

El secretario general de la Intercomarcal de l’Horta Nord, Camp de Túria, Camp de Morvedre de UGT-Serveis Públics, José Miguel Yepes López, lo consideró «una prueba del ambiente enrarecido en esa institución» e incluso instó a «paralizar dicho proceso de elección sindical, hasta que se aclare dicha situación». «Porque si esto le ha ocurrido a un delegado sindical, ¿qué no estará ocurriendo dentro de ese ámbito laboral?», se preguntaba en un comunicado, además de animar a Bel a continuar «su loable labor» y ensalzar «su entrega por el colectivo con propuestas para mejorar servicios y la disposición a la resolución de cualquier problema..., sensatez, templanza y energía».

Aunque luego el sindicato hizo esa solicitud formalmente, la petición no prosperó y, con el voto mayoritario de otros representantes, ayer mismo se constituyó la mesa electoral, como estaba previsto. Así, si al final no prospera la reclamación que había anunciado UGT, el proceso seguirá adelante conforme al calendario inicial, de modo que hasta el 7 de mayo se podrán presentar candidaturas y la votación de representantes sindicales se hará el día 12.