El anónimo amenazante no frena las elecciones sindicales en Sagunt

La continuidad del proceso electoral había sido defendida abiertamente por la Unión Comarcal de CC OO, si bien este sindicato también dejó claro su «condena enérgica» a «cualquier actuación en contra de la libertad sindical y presiones en el ámbito laboral» y exigió al Ayuntamiento de Sagunt «que adopte las medidas necesarias para esclarecer las amenazas denunciadas», demandando «que se llegue hasta el final para averiguar exactamente qué ha pasado y se depuren las posibles responsabilidades».

Desde CC OO defendieron el continuar con el proceso de elecciones sindicales al entender que «la mayor garantía para defender los derechos de los trabajadores/as es contar con representantes de los trabajadores máxime cuando nos encontramos ante un proceso de posible disolución del Consell Agrari y absorción posterior por parte del Ayuntamiento de Sagunto y para eso es necesario contar con representantes sindicales a los que se les informe sobre todo este proceso y posterior encaje en la estructura del propio ayuntamiento», decían en relación a ese proceso de integración que promovió recientemente la presidenta del Consell Local Agrari, la socialista Ana Mª Quesada, aunque sin lograr los apoyos necesarios en el pleno.

Denuncia

Junto a ello, desde CC OO instaron a denunciar «judicialmente para que se inicie una investigación tendente a averiguar lo sucedido. Máxime, si de ser ciertas las afirmaciones que se incluyen por parte de UGT en prensa, existe un ambiente laboral enrarecido en el Consell Agrari», decía además de considerar que lo ocurrido puede ser constitutivo de un posible delito de amenazas y coacción, así como una vulneración de la libertad sindical y pedir que se ponga en marcha «todo el dispositivo anti acoso para proteger al compañero».

La presidenta del Consell Agrari, como informó este diario, ya denunció este lunes lo sucedido ante la Policía Nacional pues, más allá del resultado que pueda tener esa investigación, el gobierno local quiere dejar claro que no va a pasar por alto un hecho como éste. Aún así, Ana María Quesada sí aseguró ayer a Levante-EMV que «hasta ahora» no había sido informada de «ningún otro hecho fuera de lo normal» o que apuntara a que en la entidad «pudiera haber un ambiente laboral tenso u enrarecido». También remarcó el apoyo del gobierno local al guardia afectado, pero recordó que éste trabaja «para un organismo que no está integrado en el ayuntamiento y, por tanto, el plan anti-acoso hay que ver si se puede aplicar. Aunque todo lo que se pueda hacer para apoyarle, se hará», apuntaba además de admitir que ese plan de integración sigue congelado..