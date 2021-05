El cartón y el plástico vuelven a distanciar a Sagunt del consorcio

Según explicó en la última junta de gobierno el representante de la capital comarcal, Roberto Rovira, los efectos nocivos, en forma de «huella de carbono», que provocaría el desplazamiento en vehículo a motor hasta el ecoparque no compensaría el reciclaje de estos productos, más si cabe cuando se pueden depositar «al bajar de casa». El presidente del consorcio y alcalde de Estivella, Rafa Mateu, ya replicó que hay localidades del consorcio que no disponen de esta variedad de contenedores para la separación en origen, además de apuntar que no se pide que cada pequeño residuo de plástico o papel se lleve al ecoparque, sino que se aprovechen los desplazamientos hasta estos centro, ya sean fijos o móviles, para depositar otros residuos.

Además, el tratamiento que presta este organismo con estos productos no es nuevo, ya que desde 2012 ha recuperado un promedio anual superior a las 1.000 toneladas de los residuos de papel que le llegan y cerca de 1.700 toneladas de plástico. Precisamente desde esta época, concretamente un año después, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), empresa municipal encargada de la recogida de la basura en Sagunt, ha pasado de ingresar cerca de 280.000 euros por los plásticos, el papel y el cartón, entre su venta y el convenio que mantiene con Ecoembes, hasta los poco más de 200.000 que ha previsto para este 2021, más de un 25 % menos.

Por estos motivos, el ayuntamiento no votó a favor de las bases a las que se dio luz verde para la puesta en marcha este año de la campaña ‘Si más reciclas, menos pagas’. Desde el consorcio apuntan que «las condiciones son básicamente las mismas que este año ya nos han permitido bonificar la tasa con cerca de 400.000 euros a más de 20.000 usuarios».

También el presupuesto será similar, mientras que el próximo año ya se prepara una ampliación de los productos que se pueden llevar hasta los ecoparques. Concretamente se está estudiando la incorporación de los textiles, ya que «actualmente se dejan en el contenedor de resto, pero queremos incentivar una recogida selectiva ya que es un tipo de material que es más complicado de reciclar y acaba en el vertedero».

Desde el consorcio que se encarga de la gestión de los residuos en el plan zona del área C3/V1 también han señalado los resultados de sus campañas para ampliar y aumentar el uso de los ecoparques tanto fijos como móviles. Y es que durante el pasado año se incrementaron cerca de un 10 % los residuos depositados en esta red. Esta circunstancia, unida a la eficiencia de la planta de Algímia d’Alfara y a los incrementos de recogida selectiva, sitúa al consorcio en un porcentaje de eliminación del 26 % respecto al límite legal del 35 % para 2020.