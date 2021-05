Sagunt rindió ayer homenaje a los cuatro saguntinos asesinados en el campo de exterminio de Mauthausen-Gusen durante la II Guerra Mundial: Ramón Agustí, Juan Bautista Barberà, Francisco García y Andrés Villaplana Rius.

Su lucha por la libertad y su horrible final a manos del nazismo y el fascismo fueron recordados justo en una jornada muy especial, el día oficial de homenaje a todas las víctimas españolas del nazismo; una fecha en la que esta vez se celebraban también los 76 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen-Gusen.

Entre gestos de emoción, la Consellera de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, y el alcalde, Darío Moreno, presidieron un acto donde se entregaron a familiares de las víctimas los «Taulellets de la Memoria» con los que la Generalitat se ha sumado ya hace tiempo al movimiento Stolpersteine, con el que se recuerdan en todo el mundo los nombres de las víctimas de esos campos de concentración.

Como ya ocurrió en 2017, cuando Sagunt recordó por primera vez a estas víctimas y colocó varias placas en su memoria en la plaza Glorieta, Mª José Villaplana, tomó la palabra en nombre de las familias para agradecer «este emotivo acto» y desear que la memoria de quienes padecieron el horror del fascismo y el nazismo «nunca se olvide», dijo la nieta de Andrés Villaplana.

La consellera Rosa Pérez remarcó la «obligación de continuar esa lucha» y que estos actos «no son de nostalgia, sino de justicia» con personas «cuyas biografías son lecciones de vida testimonios de coherencia». «Ahora luchamos con los mismos valores», dijo considerando que «la bestia ha sacado la cabeza» y destacando que «el fascismo fue derrotado pero no en todos los lados, ni para siempre».

El alcalde, Darío Moreno, también se expresó en una línea similar. «El nazismo nos puede parecer muy lejano pero no es así. 9.000 españoles y españolas lo vivieron en carne propia. Tras cada uno de ellos no hay una cifra, sino una vida truncada por el horror. Y es importante que lo expliquemos», ha dicho el socialista además de incidir que «ante los mensajes racistas y xenófobos» que se han llegado a escuchar en España recientemente «nos corresponde estar en pie, pelear contra los mensajes de odio, dando la batalla ante comportamientos que nos son aceptables en una sociedad que se quiere asentar en la igualdad y la fraternidad», dijo en un acto celebrado justo después de las elecciones autonómicas de Madrid donde la formación de extrema derecha, Vox, ganó un escaño.

Recuerdo a los 27 fusilados

«Estos proyectos son muy necesarios porque sirven como garantía de que el horror, la barbarie y las ideas que los sustentan no vuelvan, sobre todo en estos tiempos que corren y más, desde ayer», subrayó el edil de Memoria Histórica Guillermo Sampedro, quien condujo toda la celebración y recordó también a los 27 vecinos de Puçol que el 5 de mayo de 1939 fueron fusilados en Sagunt, ya acabada la guerra.

El historiador José Manuel Palomar repasó los principales datos biográficos de esos vecinos nacidos en su mayoría a escasos metros del ayuntamiento pero que tuvieron tan brutal final a miles de kilómetros de distancia, todos ellos, tras ser encarcelados en Francia.

Al homenaje también se sumaron con su presencia otros altos cargos, como el secretario autonómico de la Vicepresidencia de la Generalitat, Jorge Iván Castañón; la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Antonia Serna, el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico y ediles del gobierno local como Quico Fernández, José Manuel Tarazona o Ana María Quesada. Familiares de las víctimas no faltaron, así como una representación de la delegación de la Amical de Mauthausen en la Comunitat Valenciana y representantes de diversas entidades memorialistas.

«Ramón, Juan, Francisco y Andrés lucharon y murieron para que hoy nosotros podamos ser libres. No lo olvidemos nunca. Tenemos una deuda con ellos, la del reconocimiento a su sacrificio y, sobre todo, la obligación de continuar la lucha que ellos sostuvieron, que no es otra que la de hacer día a día un mundo mejor, donde la justicia y la dignidad humana no sean pisadas por la explotación, el odio, la violencia y la fuerza». Estas palabras pronunciadas ayer por la consellera Rosa Pérez Garijo llegaron bien hondo a algunos de los familiares de esas víctimas, como reconocieron luego a Levante-EMV.

La nuera de uno de ellos, Angeles Martí, admitía que su corazón aún se encoge cuando se pone a recordar lo que debió sufrir su suegro, Andrés Villaplana.

Otros reconocían que estuvieron décadas sin saber nada de lo que había ocurrido a su familiar hasta que los historiadores José Manuel Palomar, Lara Cardona y Nel·lo Navarro les contaron todos los datos que habían encontrado en un trabajo de investigación. «Mi suegro se enteró con unos 78 años del final que tuvo su hermanastro y, al escucharles, no pudo evitar llorar. Le quería muchísimo. Fue muy triste para él descubrir lo que le pasó pero a la vez también lo vio reconfortante. Durante años había estado buscándole sin poder averiguar nada y, gracias a estos investigadores, salió la verdad a la luz», relataba a este diario Javier tras destacar la importancia de estos actos.

