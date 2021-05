Inyección de más de medio millón al polígono más antiguo de Sagunt

El objetivo principal de la intervención ha sido la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios. De hecho, aunque estaba previsto hacer una página web, al final se ha destinado todo el esfuerzo a la obra en sí.

Además de reordenar el tráfico en algunos puntos, pintar por primera vez pasos de cebra y rotular las calles, la obra ha permitido implantar un carril bici de 2 kilómetros que une los dos centros comerciales de la ciudad, L’Epicentre y Vidanova Parc.

Junto a esto, ha supuesto mejoras para el tráfico y ha incluido la rotulación de calles para así hacer más fácil orientarse en él, la adecuación de aceras, así como la plantación de jardinería y arbolado.

Los trabajos fueron recepcionados oficialmente la semana pasada, más tarde de lo previsto en un principio. Y es que estas obras iniciadas en enero de 2020 no solo se vieron retrasadas por la covid-19. También han tenido que sortear problemas en red de agua potable y la redacción de un proyecto modificado para implantar una red de riego automatizada que ha implicado un coste adicional de unos 45.000 euros y ha dejado el importe total en 538.244,53 €, según han explicado a Levante-EMV desde la empresa Pavasal, que se ha encargado de los trabajos.

Esto último, en un principio, no estaba proyectado debido a que la vegetación prevista inicialmente no requería un riego constante. Sin embargo, al final se decidió cambiar de especies, entre otras cosas, con tal de incluir árboles que den sombra pero no crezcan mucho en altura y no puedan generar problemas en el futuro con las líneas aéreas de luz.

Más de 200 árboles

Así, se han plantado más de 200 árboles de varias especies y de 1.600 unidades de arbustos en jardineras, formando setos y una red automatizada de 2 kilómetros de extensión, como apuntaba a este diario el jefe de obra, Iban Darás.

No obstante, esta variación no ha supuesto un mayor coste al ayuntamiento que el que tenía presupuestado en un principio para estos trabajos, pues el importe global alcanzado no supera el fijado por el consistorio cuando sacó la obra a concurso y Pavasal resultó adjudicataria con una oferta menor. Como apunta el edil de Contratación Javier Raro, «somos conscientes que esta inversión solo cubre una pequeña parte de las necesidades que tiene el polígono Sepes y el resto de los polígonos industriales de la localidad, pero hemos intentado emplear todo el presupuesto disponible para mejorar todo lo posible esta zona».