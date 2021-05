Sagunt planea hacer Fallas «lo antes posible» y fiestas en verano

Lejos de contemplar algo así con motivo de la pandemia, la edila de Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll, confirma a Levante-EMV que el consistorio apuesta por celebrar las Fallas «lo antes posible que dejen las autoridades sanitarias» y vivir las fiestas patronales en verano con actos culturales, festivos «y lo que se pueda hacer, siempre de acuerdo con las normas para impedir contagios y los colectivos implicados».

Aún con esta convicción, en el municipio se está a la espera de las normas que fije el Consell tras el final del estado de alarma previsto este domingo día 9. «A partir de que ya haya una disposición escrita y firme, veremos todas las posibilidades existentes y empezaremos a concretar con los representantes de los colectivos festeros», apunta la concejala, además de recalcar que muchos sectores económicos «dependen de estas actividades».

Moll espera, en cualquier caso, que los municipios «tengan libertad para fijar su calendario fallero» y no deban supeditarse obligatoriamente al de València capital, decía después de la reunión mantenida en el Cap i Casal que apunta a unas Fallas en el segundo semestre del año, cuando la previsión de la Federación Junta Fallera de Sagunt era intentar celebrarlas a últimos de junio o principios de julio.

Pese a esto, la concejala pedía «paciencia» pues «en breve estará la normativa oficial y podremos ver a qué atenernos».

Desde la Federación Junta Fallera de Sagunt, ayer se declinó hacer valoraciones sobre el resultado de la reunión mantenida en Valencia «hasta conocer lo que se recuerde en la reunión prevista el próximo el lunes en València y se reúna la mesa de presidentes», apuntaron a preguntas de Levante-EMV, descartando además que ya haya fecha para ese encuentro de los responsables de las comisiones de la comarca.

En cuanto a los festejos estivales, la edil de Fiestas da «por seguro» que programación en Sagunt habrá, como ya ocurrió en 2020. Entonces, como recordaba Moll, su concejalía se adaptó a las normas anticovid e hizo actuaciones musicales para niños y adultos, cine, monólogos e incluso castillos de fuegos artificiales. «Si entonces lo hicimos, ahora con más motivo volveremos a hacerlo, siempre ajustándonos a la normativa», decía.

A falta de lo que decida el Consell, la semana que viene Moll ya piensa reunirse con la Federación de las Peñas de las fiestas patronales para valorar los actos que pueden promover. Entre estos últimos no descarta que estén los taurinos. «Imagino que ‘bous al carrer’ no dejarán hacer, pero puede que igual de otra manera podamos tener toros. Ahora bien, habrá que ver las exigencias de la conselleria y sopesar si es viable o qué, porque el año pasado se permitían en plazas cerradas pero el aforo era muy limitado y aquí se entendió que no era viable económicamente y las peñas, con mucho sentido común, decidieron no organizar nada. Lo hicimos todo desde el departamento de Fiestas del ayuntamiento », añadía.

Moll también recalcó y agradeció «la prudencia de falleros y peñistas, teniendo en cuenta que estamos en pandemia».