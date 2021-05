Cabo: «He pasado del PSOE al PP, pero trabajaré igual por el pueblo»

Vicente Cabo se ha convertido de nuevo en concejal de Torres Torres, pero esta vez como integrante de la lista más antagónica a la del PSPV-PSOE donde antes militaba: la del PP.

El fallecimiento del exalcalde del PP Víctor Mateu el pasado mes de febrero es el que ha acabado provocando este regreso de Cabo a un ayuntamiento del que llegó a ser alcalde en funciones, teniente de alcalde y concejal por el PSPV-PSOE; una trayectoria larga que acabó de forma abrupta en otoño de 2018, cuando acabó dándose de baja en ese partido tras negarse a darle la alcaldía a Compromís, tal y como las dos formaciones habían acordado, lo que permitió al PP recuperar la alcaldía. «Me fui del partido antes que me echaran, como me dijeron que harían si no apoyaba a la candidata de Compromís. Yo no creía en eso y, como entonces encabezaba la lista del PSOE, me voté a mi mismo en lugar de ella y luego me fui del partido», apuntaba a Levante-EMV.

Con 9 años a sus espaldas como edil, Cabo tiene claro que ahora mismo nadie le gana en experiencia en el cargo y asegura volver dispuesto a hacer una «buena» labor de oposición a un gobierno local encabezado por el partido independiente Todo por Torres Torres y el PSPV -PSOE, que gobiernan tras la moción de censura que presentaron en enero de 2020 y que, con la abstención de Compromís, le quitó la alcaldía al popular Víctor Mateu .

«Yo voy a estar muy pendiente de la gestión. Todo lo que sea bueno para el pueblo lo voy a aprobar pero lo que no vea claro, también lo diré. Y, desde luego, si en las próximas elecciones tengo salud, repetiré», decía.

Cabo también restaba importancia a su cambio de partido, desde una fuerza de izquierdas a otra de derechas. «He pasado del PSOE al PP, pero trabajaré igual por el pueblo», decía resaltando además que «no es el único» que en Torres Torres ha hecho algo similar, apuntaba citando otros dos casos, pero donde el cambio, a nivel ideológico, no ha sido tan pronunciado: El de un edil que de Compromís se pasó al PSPV y otro que del PSPV acabó a la lista independiente.